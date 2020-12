Slachtoffers toeslagaffaire opnieuw genaaid: Belastingdienst kan niet compenseren vanwege privacyregels

Duizenden slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire wachten nog steeds op hun geld. De Belastingdienst heeft toegezegd deze mensen te zullen compenseren, maar nu zit de stroperige Nederlandse bureaucratie in de weg. Gemeenten kunnen de gegevens van de slachtoffers niet krijgen omdat de privacywet AVG dat voor de Belastingdienst belemmert.

In Nederland lijkt het allemaal goed te zijn geregeld als het op de overheid aankomt, maar niets is minder waar. Als alles volgens de regeltjes verloopt is er wellicht weinig aan de hand (al duurt het vaak alsnog ontzettend lang), maar oh wee als de overheid wordt geconfronteerd met een situatie die niet binnen die kaders past. De toeslagaffaire is zo’n situatie.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt het treffend: “De gedupeerden zijn jarenlang in alle systemen aangemerkt als fraudeur, maar nu ze geholpen moeten worden zijn er privacyregels.”

In dit soort situaties zou er een mogelijkheid moeten zijn om de standaardregels en procedures te kunnen omzeilen. Dat kan voor noodsituaties ook prima. Het is toch belachelijk dat een overheidsinstantie als de Belastingdienst nu tegen wordt gehouden door die overdreven privacywetgeving, alleen maar omdat ze gegevens van gedupeerde burgers willen overleveren aan een ándere overheidsinstantie (gemeenten)?

Door dit soort geouwehoer wordt het vertrouwen in de overheid alleen maar verder ondermijnd. Van de 235 miljoen euro die het kabinet dit jaar aan de slachtoffers wilde compenseren, zal er slechts 18 miljoen euro voor het einde van het jaar bij die mensen terechtkomen! Dat is echt volstrekt idioot.