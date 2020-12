Stijging coronabesmettingen zet hard door: Nederland snel richting 10.000 nieuwe gevallen per dag

In de afgelopen 24 uur zijn er bijna tienduizend nieuwe besmettingen geconstateerd (9.924). Dat zijn er 760 meer dan gisteren. Als er nu niet snel actie wordt ondernomen dan beginnen we het nieuwe jaar echt zwaar beroerd met minimaal tienduizend nieuwe gevallen per dag!

Om een beetje een beeld te geven van hoe snel we weer richting een totale ramp gaan: het gemiddelde per dag lag afgelopen week nog op 8.078 nieuwe besmettingen. In de week ervoor was dit nog 5486. We zitten nu al een paar dagen op rij rond de 9.000 besmettingen en gaan dus waarschijnlijk morgen over de grens van 10.000 heen.

Het kabinet moet haast wel eerder dan 22 december nieuwe maatregelen gaan nemen. Dat besef lijkt inmiddels ook wel te zijn ingedaald. De vraag is alleen of het genoeg gaat zijn.

De feestdagen gaan sowieso voor ontzettend veel contactmomenten zorgen, dus nu nog een hardere lockdown introduceren lijkt mij eigenlijk weinig effectief. En samenkomsten helemaal verbieden, vooral tijdens de feestdagen, is olie op het vuur gooien, dus dat gaat ook niet werken. Het lijkt erop dat we als land de rit maar moeten uitzitten. Het enige wat nu qua beleid nog kan is damage control: zorgen dat het niet nóg verder escaleert.

Een strengere lockdown ligt dan voor de hand. Niet alleen vanwege het voorkomen van verdere escalatie. Maar omdat er anders massaal Duitsers deze kant uit zullen komen, vanwege het feit dat zij zelf ook in lockdown gaan.