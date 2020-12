Te treurig voor woorden: testlocaties GGD doelwit vandalen – brandstichting in Limburg

Sommige mensen ontsporen compleet dezer dagen, steeds meer testlocaties van de GGD zijn slachtoffer van geweldsincidenten. Van ingegooide ruiten tot aan brandstichting bij een testlocatie in Limburg. De emoties en irritaties lopen hoog op bij enkele mensen, en zij kunnen het niet laten om over te gaan op vernieling.



In Amsterdam zijn er op twee locaties van testlocaties de ruiten ingegooid. Het bleef gelukkig enkel bij wat flinke glasschade, maar in Limburg is het helemaal geëscaleerd.

De politie heeft woensdag een melding gekregen over een poging brandstichting bij #corona #testlocatie in #Urmond. Op bewakingsbeelden is rond 2.15 uur afgelopen nacht een lichtflits te zien bij de teststraat. We zijn op zoek naar getuigen! Meer info via https://t.co/eHU2RJBBER — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) December 16, 2020

„De locaties worden al beveiligd en het glas bij het laboratoriumgedeelte van de testlocaties wordt vervangen door veiligheidsglas. In alle gevallen is aangifte gedaan door ons of de eigenaar van het pand (RAI)”

In het Limburgse Urmond ontdekte vanochtend het personeel dat er een brandje was gestoken. Ook op de beveiligingsbeelden was er te zien dat er sprake was van een korte brand. De politie is daar opzoek naar de dader.

Het is onbegrijpelijk, en tegelijkertijd enorm sneu, dat testlocaties worden belaagd door gefrustreerde viruswappies. Dat zij steevast het virus en de crisis ontkennen moeten ze lekker zelf weten, maar blijf met je fikken gewoon af van andermans eigendom. En in dit geval dus van de coronateststraten!

„We leven in een moeilijke tijd. Onze mensen staan al negen maanden elke dag klaar om testen af te nemen. Ik hoop dat ze hun werk kunnen blijven doen. Dat is in het belang van de hele bevolking”, reageert directeur Frank Klaassen van de GGD Zuid-Limburg tegen de regionale omroep. „Onze medewerkers kunnen wel tegen een stootje, maar het is belangrijk om respect voor collega’s en mensen in de zorg te hebben.”

Het respect is soms ver te zoeken bij de complotgekken.