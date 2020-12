Thierry Baudet kiest voor vrijheid: ‘FVD is de enige partij die de corona-regels principieel bestrijdt’

We hebben in Nederland weet-ik-hoeveel politieke partijen. Voor elke smaak hebben we er eentje. Soms zijn de partijverschillen nauwelijks waarneembaar, maar hé, een ander detail betekent een andere partij. Zo rollen wij in ons land. Juist daarom is het opvallend dat álle partijen het fundament van het coronabeleid van het kabinet eigenlijk gewoon steunen. Nou ja, alle partijen behalve één: Forum voor Democratie.

Op Twitter maakt de man die onlangs door zijn eigen partijleden gekozen werd tot partijleider (hallo CDA’ers, zo kan het dus ook!) duidelijk waar FVD staat wat corona betreft. En ja, liefhebbers van de Vrijheid worden daar ongetwijfeld héél blij van.

“FVD is de ENIGE partij die de absurde Corona-regels principieel bestrijdt,” schrijft Baudet namelijk op Twitter. “Wij willen de horeca open, de vrijheid terug, het sociaal-maatschappelijk leven: alles weer toestaan. Kwetsbaren beschermen als ze dat willen. Opschalen capaciteit [in de] zorg. Maar stop de stupide lockdown!”

#FVD is de ENIGE partij die de absurde Corona-regels principieel bestrijdt. Wij willen de horeca open, de vrijheid terug, het sociaal-maatschappelijk leven: alles weer toestaan. Kwetsbaren beschermen als ze dat willen. Opschalen capaciteit i/d zorg. Maar stop de stupide lockdown! pic.twitter.com/scZnpjEANE — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 11, 2020

Hier gaat ieder vrijheidsminnend hart natuurlijk sneller van kloppen. We hebben een Partij voor de Vrijheid in Nederland. We hebben een Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in ons land. Maar geen van die partijen zet zich in het coronadebat daadwerkelijk neer als een voorvechter van onze vrijheid. De PVV heeft af en toe harde kritiek, ja, maar uiteindelijk is ook die partij pro-harde aanpak (hoewel door er een deels andere invulling aan te geven).

Forum voor Democratie kiest nu heel duidelijk voor een heel andere aanpak, voor een ander narratief. Baudet en Wybren van Haga — die de voornaamste partijwoordvoerder lijkt te zijn op het gebied van coronabestrijding — concentreren zich op iets héél anders. Voor de twee heren staat niet de bestrijding van het virus centraal, maar de vraag hoe we onze vrijheden kunnen behouden terwijl we kwetsbare groepen tegelijkertijd zo goed en zo kwaad als het gaat proberen te beschermen.

Dit is een belangrijk verschil met de ander partijen. De eerste prioriteit is de vrijheid. Ja, de veiligheid/gezondheid is ook belangrijk, maar niets is belangrijker dan onze vrijheid. Bescherm de mensen die supergevoelig zijn voor het nieuwe Chinese coronavirus, maar tast de vrijheden van burgers niet aan. Bij de andere partijen is dat op zijn best net andersom. ‘Ja vrijheid is leuk en belangrijk, maar eerst veiligheid en gezondheid!’ Het gevolg van die houding zien we nu in het kabinetsbeleid; een beleid dat er onder meer voor zorgt dat de horeca op het punt van omvallen staat.

Natuurlijk betekent dit niet dat FVD allerlei complottheorieën aanhangt. Dat is je reinste waanzin. Van Haga hamert daar ook steeds op. Maar het betekent wél dat FVD gelooft dat we onze Vrijheid niet mogen opofferen. Nooit. Ook niet in de strijd tegen een bijzonder vervelend virus.