Thierry Baudet reageert op walgelijke laster Pierre Bokma: ‘Welja, dit kan er ook nog wel bij!’

De acteur Pierre Bokma kreeg alle ruimte om zijn, niet originele, mening te spuien in HP/De Tijd. Hij liet deze kans niet onbenut om zowel Wilders als Baudet hard te beledigen. De beledigingen over Wilders waren eigenlijk de standaard anti-Wilders opmerkingen, maar de opmerkingen over Baudet waren wel erg laag.





Het is een Nederlandse ziekte dat irrelevante acteurs continu worden gevraagd naar hun politieke mening en visie. Als ze niet bij de praatprogramma’s zitten zoals Jinek of Op1 dan krijgen ze wel de ruimte in een krant om hun vaak niet originele politieke mening te delen.

Ditmaal mocht Pierre Bokma mededelen hoe fout hij Baudet en Wilders wel niet vond. Over FVD-voorman Baudet zei hij het volgende:

“Het lijkt me heel moeilijk om een relatie met hem te hebben, tenzij je een masochist bent. Het zou me ook niet verbazen als hij gewelddadig aangelegd is in zo’n relatie. Hij heeft een enorm psychisch probleem. Aan alles zie je dat het hem om hém gaat.”

Baudet kan weer een vakje op zijn bingokaart afvinken.

Welja, dit kan er ook nog wel bij! Na alle ongefundeerde beschuldigingen en laster: nazisme, fascisme, antisemitisme, racisme en homohaat, nu ook: drugsgebruik en huiselijk geweld. Ik wacht nog op kannibalisme en dan is m’n bingokaart compleet! 😂 https://t.co/YNlsKFbRB3 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 16, 2020