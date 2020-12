Thuiswerken, de dagelijkse standaard van 2020

De dagelijkse standaard van 2020 was toch wel thuiswerken. Omringd door je eigen muren terwijl je eigen laptop, tablet en telefoon overuren draait. In eens moet je schakelen van thuis raf en toe een filmpje kijken naar 8 uur per dag e-mails lezen en documenten schrijven. Of je moest wennen aan je kinderen die nu thuis hun klassen moesten volgen. Tijdens de lunch je kind bijstaan met hun huiswerk of zelf even als leraar spelen om je kind toch van leerstof te kunnen voorzien, het behoorde allemaal tot de standaard van veel huishoudens in 2020.

Te kort aan elektronica wereldwijd

Dat de wereld hard nieuwe laptops, computers en tablets nodig had was goed te voelen. Niet alleen thuiswerkers, maar ook studenten en leerlingen moesten in eens vanuit huis hun onderwijs volgen en kwamen er zo achter dat ze niet over de juiste apparatuur . Voor het eerst sinds 2008 is de verkoop van computers weer gestegen maar dit zorgt ook gelijk voor een probleem. Volgens computerfabrikanten kunnen ze niet aan de toegenomen vraag voldoen en verwachten dat er tot zeker 2022 nog een tekort zal zijn. Ook Apple kreeg dit jaar te maken met een tekort aan processors die ze nodig hadden voor de productie van de iPhone 12.

De jacht naar telefoons, laptops en tablets

Zit je dan met je oude laptop en iPhone 7 terwijl je thuis juist harder aan de slag moet. Door een tekort aan nieuwe elektronica zijn mensen creatief gaan kijken hoe ze toch aan laptops en tablets konden komen. Veel mensen die op een kantoor werkte kregen hun PC naar huis gestuurd om toch te kunnen werken. Maar hoe moest dat nu met je kind of partner die ook hoognodig een nieuwe laptop of tablet nodig had? Ze bedachten zich ineens, Hey we kunnen ook tweedehands of refurbished aan onze elektronica komen.

Refurbished voor wie het niet kent

De term refurbished is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. Voornamelijk Apple producten zijn zeer aantrekkelijk om refurbished te kopen vanwege het grote prijsverschil. Zo koop je een iPhone 8 nieuw voor €551, maar haal je hem al refurbished voor € 258. Ook zijn er producten zoals de iPhone 7 die niet meer nieuw te halen zijn, maar wel refurbished. Een refurbished product wordt vaak gezien als een apparaat wat al gebruikt is, maar dat is niet altijd het geval. Het kan ook gaan om producten die direct weer retour zijn gestuurd of producten die geleased zijn geweest. Het kan dus maar zo zijn dat je een product krijgt wat nog compleet ongebruikt is geweest.

Kies voor de juiste aanbieder

De groeiende populariteit van refurbished producten heeft ervoor gezorgd dat er veel keuze is waar je deze producten kunt kopen. Hierdoor is het ook belangrijk dat je je aankoop doet bij een goede aanbieder. Hoeveel garantie bieden ze? Op hoeveel punten wordt de iPhone gecontroleerd? Dit zijn enkele vragen die je kunt stellen als je opzoekt bent naar refurbished producten.