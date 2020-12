Tientallen jongeren ‘protesteren’ – veroorzaken onrust en clashen met politie: “Tegen corona en de politie en Zwarte Piet.”

In de provincie Zeeland is het onrustig, in zowel Vlissingen als Oost-Souburg zijn jongeren uit protest de straat op gegaan. Ze zijn tegen het vuurwerkverbod, voor Zwarte Piet en tegen de strenge coronamaatregelen. De sfeer werd uiteindelijk zo grimmig dat de politie besloot om in te grijpen.





Gisteravond kwamen tientallen jongeren bijeen in Souburg, en de politie was er ditmaal ook bij. De jongeren ging uit ‘protest’ de straat op. Waar ze tegen protesteren? Zo beetje alles…

,Protesteren”, zegt de grootste. ,,Tegen corona en de politie en Zwarte Piet. Gewoon alles eigenlijk.”

Al gauw sloeg de sfeer om toen de jongeren door hadden dat de politie er ook was. De groep splitste zich op en hier daar werd er vuurwerk afgestoken.

Een groep van ongeveer vijftig jongeren hebben vanavond onrust gestookt in #OostSouburg. Twee jongens zijn gearresteerd. Tien jongeren kregen een bekeuring voor het overtreding van covid-maatregelen: https://t.co/mXYZvQuZeD — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) December 15, 2020

Het is een trend die al langer zichtbaar is in Nederland. Jongeren worden, naarmate de coronacrisis langer duurt, steeds opstandiger. Van massale illegale feesten tot aan opstootjes met de politie.

Gisteravond in Souburg werden er uiteindelijk twee jongens aangehouden omdat ze een container in de brand hadden gestoken. Tien andere jongeren werden beboet omdat ze maling hadden aan de coronamaatregelen.

Dit protest was natuurlijk complete onzin, de jongeren waren niet aan protesteren maar aan het relschoppen.