TV-huisarts Felix van der Wissel eist lockdown: ‘Om te voorkomen dat anarchie ontstaat’

Dokter Felix is huisarts en tv -en radiodokter van RTL4, SBS6 RTV-Utrecht en radio 1-2-3 Q-musiq en radio538. Er zijn dus nogal wat mensen die naar hem kijken en luisteren. En dat is bijzonder jammer, want deze meneer pleit nu voor een lockdown. Een echte lockdown. Geen halve, maar een hele.

Om te voorkomen dat anarchie gaat ontstaan, zoals bij de Horeca, is het noodzakelijk dat de regering op zeer korte termijn een volledige lockdown inzet van 2 weken, zodat daarna gecontroleerd dmv sneltesten het leven weer opgepakt wordt. Vaccins zijn nog niet de oplossing — Felix van der Wissel (@DokterFelix) December 2, 2020

“Om te voorkomen dat anarchie gaat ontstaan, zoals bij de Horeca, is het noodzakelijk dat de regering op zeer korte termijn een volledige lockdown inzet van 2 weken, zodat daarna gecontroleerd dmv sneltesten het leven weer opgepakt wordt,” aldus Van der Wissel. “Vaccins zijn nog niet de oplossing.”

In feite is er al anarchie want als je alle bewegingen op de weg qua auto’s en files en winkels bekijkt, heb ik niet de indruk dat we dezelfde discipline hebben als in maart,” gaat hij verder. “Uit onderzoek van Bert Slagter blijkt dat als we doorgaan zoals nu we in maart pas voldoende onder de R1 zitten om meer vrijheden te creëren.”

“De vraag is hebben we liever een korte volledige lockdown (De Hamer, gevolgd door meer vrijheden, de Dans) of blijven we liever zo doorkwakkelen met als gevolg veel faillissementen en minder motivatie om ons aan de huidige regels te houden,” concludeert hij.”

Het enige probleem hiermee? Van der Wissel heeft verstand van zorg, maar niet van politiek. Hij heeft nooit diep nagedacht — vanuit het perspectief van een politicus, staatsman of zelfs maar journalist — over de vraag: hoe moeten we vrijheid en gezondheid tegen elkaar afwegen?

Kijk. Als je de overheid een vinger geeft pakt het meteen je hele hand. Zo werkt dat nou eenmaal. Een kabinet dat een hele, volledige lockdown kan afkondigen heeft vrijwel onbeperkte macht.

Als we dan kijken naar de schade die het nieuwe Chinese coronavirus doet kunnen we alleen maar concluderen dat lockdowns volstrekt overdreven zijn. Ja er worden mensen ziek en erger, maar dit is geen tweede pest, Spaanse griep, of ebola. Onze vrijheden opofferen is een volstrekt overdreven reactie.

Daar komt bij dat als je een overheid eenmaal een bepaalde macht geeft, je die macht voor eens en altijd uit handen hebt gegeven.

Oh, en dan is dit er nog: uit voorbeelden uit het buitenland blijkt duidelijk dat die zogenaamde korte lockdowns elke keer weer verlengd worden. Een “korte” lockdown van 2 weken wordt verlengd naar 4 weken, dan naar 6, dan naar 8, en voor je het weet heb je een paar maanden gedwongen binnen gezeten en zijn 70% van de MKB-bedrijven failliet.