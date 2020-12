Uitslag FvD-referendum is binnen: Thierry is de grote winnaar

Het is 18:00 uur geweest, wat betekent dat de uitslag van het bindend referendum voor het FvD-leiderschap binnen is gekomen. Met maar liefst76 procent van de stemmen (28.269) is Thierry Baudet de grote winnaar.

Hier het Twitterbericht van Forum over de uitslag:

De UITSLAG van het bindend referendum is binnen. pic.twitter.com/6NzSrt0gG1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) December 4, 2020

Heel verrassend kan het niet zijn geweest, want wie Twitter een beetje heeft gevolgd kon zien dat Baudet toch nog veel die-hard sympathisanten heeft waar hij op kon rekenen. De partij zal dus in handen blijven van zijn oprichter.

Ondanks dat het referendum slechts 24 uur duurde, was het toch nog even spannend. Niet zozeer vanwege de uitslag, want dat konden de meesten wel zien aankomen, maar vanwege berichten dat er mogelijk zou zijn gefraudeerd. Nu heb ik daar geen duidelijke aanwijzingen voor gezien. En als dat wél zo is gegaan, dan heeft het externe bedrijf dat dit referendum heeft geregeld héél wat uit te leggen!

Voor de mensen die al die tijd achter Baudet zijn blijven staan is dit wel een hele geruststelling. Er is nu iets meer rust en iets meer perspectief voor de toekomst van die partij en zijn leider, ook al is er voor Baudet nog veel werk aan de winkel. Aan alle FvD’ers dus, ondanks dat ik er zelf bij weg ben: gefeliciteerd!