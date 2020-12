Verrassing! Faalhaas De Jonge en GGD hebben IT niet op orde: daarom pas in januari vaccinaties

De goedkeuring van de vaccins gaat sneller — alles wordt een beetje naar voren gehaald. Daardoor kan er in alle landen ook al eerder begonnen worden met het uitdelen van coronavaccinaties. Maar raad eens welk land niet sneller kán dan gepland? Nederland. Want de GGD heeft de ICT niet op orde.

Voor zorgminister Hugo de Jonge en de GGD komt het blijkbaar best als een schok dat a) vaccines snel goedgekeurd worden en b) dat je moet bijhouden in een systeem wie wel en wie niet een vaccin ontvangen hebben. Het Algemeen Dagblad legt uit dat onder druk van Duitsland, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) al op 21 december een besluit neemt over de toelating van de vaccins geproduceerd door Pfizer en BioNTech. Eerder zou dat besluit een week later genomen worden, maar dat kan dus al eerder.

Prima, zou je denken, dan kunnen ze ook in Nederland ermee aan de slag. In Duitsland gaan ze bijvoorbeeld een paar dagen na goedkeuring aan het werk. Hop, snel vaccineren. Hoe eerder dit achter de rug is hoe beter, aldus onze oosterburen, zodat het leven weer heel snel terug naar normaal (of normaler) kan. Dat is tenminste wat ze nu zeggen, we moeten nog maar afwachten of ze dat ook zeggen als het vaccineren er bijna op zit, maar dat geheel terzijde.

Helaas geldt dat allemaal niet voor Nederland. Want, niet schrikken, faalhaas minister de Jonge en zijn GGD hebben de ICT niet op orde.

GGD’s melden dat het personeel of de locaties niet het grootste probleem zijn. De bottleneck, aldus de minister, is het op tijd afkrijgen en testen van het IT-systeem, waarin vaccinaties worden geregistreerd… Denk aan redenen of omstandigheden om de vaccinatie niet te zetten, zoals een allergie. Ook moet het IT-systeem afspraken kunnen inplannen en moeten er priklocaties en gegevens worden ingevoerd, voor als er nog vragen zijn over het prikken.

“Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop. Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid,” aldus De Jonge.

Maar dat slaat nergens op. Want het systeem om te vaccineren had al lang klaar kunnen en moeten zijn. Deze man roept immers zélf al maanden — bijna een jaar — dat alleen een vaccin een permanente oplossing is voor het coronaprobleem. Dan hadden ze dat ICT-systeem toch echt al klaar moeten kunnen hebben, zeker als je bedenkt welke economische schade er veroorzaakt wordt door twee weken langer coronamaatregelen dan noodzakelijk.

SP-Kamerlid Maarten Hijink zegt terecht: “De vaccins komen toch niet als een verrassing? Terwijl iedereen smacht naar een oplossing voor deze crisis, is het nogal knullig dat wij moeten wachten op een IT-systeem. Dat is geen mooi beeld.”

GroenLinkser Suzanne Kröger is het daarmee eens: “We blijken wéér niet goed voorbereid!”

Nou zijn dat twee extreemlinkse partijen met wie ik normaal niets heb, maar op dit punt hebben ze zowaar gelijk. Als je dan werkelijk gelooft dat we een vaccin nodig hebben om terug te gaan naar normaal, dan had de IT-infrastructuur al lang klaar moeten zijn.

Wat een schande. En wat hebben we toch te lijden van de grootste faalzorgminister in de geschiedenis van ons land. Juist nú zitten wij opgezadeld met een man als De Jonge. Blijft ons dan echt niets bespaard?

