VIDEO! ‘Vechthaantje Badr Nobodyhari druipt als geplukt kippetje af met een dubbele breuk in zijn neus’

De Nederlands-Marokkaanse kickbokser Badr Hari heeft in Rotterdam kansloos verloren tijdens zijn gevecht tegen de sterkere Roemeense Benjamin Adegbuyi. De zogenaamd onverwoestbare Hari heeft op twee plekken zijn neus gebroken. Het is alweer de tweede verliespartij op rij voor de Amsterdammer. Videobeelden hieronder in het bericht!

Even leek het er nog op dat Hari op weg was naar een overwinning tegenover zijn Roemeense vechtopponent. Maar Hari zou Hari niet zijn wanneer hij ook deze keer uiteindelijk niet wist te winnen. Middels een zeer knappe comeback van zijn sterkere tegenstander Adegbuyi ging Hari in de derde ronde knock-out. En laten we daar dan ook absoluut niet rouwig om zijn. Immers luidt het gezegde: ‘Boontje komt om zijn loontje’.



“Badr Hari = OUT!”

Grappig detail is is dat Adegbuyi ook het trainingsmaatje is van de veel sympathiekere Rico Verhoeven, die overigens kan meepraten hoe het voelt om Hari naar de grond te meppen. Op internet is daar heel mooi videomateriaal van te vinden. Zie hier bijvoorbeeld.

Die Badr Nobodyhari toch. De enige overwinning waar hij -in negatieve zin, maar dat is typisch Badr- écht ‘furore’ mee maakte is toen hij de weerloze zakenman Koen Everink een rolstoel insloeg. Niet echt een sportiviteit om trots op te zijn…



“Benjamin Adegbuyi had een voorspellende blik en bleek inderdaad sterker dan Badr Hari”