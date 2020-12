Vlam in de pan in Veen: bewoners teisteren dorp met autobranden en akkefietjes

Afgelopen Kerstdagen was het onrustig in het dorp Veen, burgemeester Lichtenberg had gisteren nog een oproep gedaan naar de inwoners van het dorp, maar het mocht niet baten. Het dorp werd opnieuw geteisterd door autobranden, en tientallen mensen die doodleuk kwamen kijken.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde al veel vervelende dingen in het dorp. Auto’s werden in de fik gestoken en hulpverleners werden belaagd, eerder op die dag werd ook al de brandweer bestookt met vuurwerk.

Vannacht was het weer raak, enkele kansenparels gingen weer de straat op om auto’s in brand te steken. In het dorp is het al jaren traditie om sloopauto’s in brand te steken. Helaas gaat deze ‘traditie’ gepaard met een grote sloopzucht en geweld richting de hulpdiensten.

Nu tijdens de lockdown, een periode waarin het besmettingscijfers flink groeit, is het al helemaal onwenselijk dat een half dorp bijeen komt om ‘gezellig’ auto’s in brand te steken. Wat bezielt deze mensen?