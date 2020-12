Volkskrantbaas censureert kritiek op coronabeleid: “Je wil niet dat het beleid ineens niet wordt opgevolgd”

Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, gaf vanochtend op NPO Radio 1 openlijk toe dat hij kritiek op het coronabeleid gewoonweg censureert. Bij ieder ander onderwerp zal het hem een worst wezen wat de reactie is vanuit de samenleving, maar niet als het om het (falend) coronabeleid gaat: “En daarom ben je precies niet te makkelijk kritisch” Stel je toch eens voor dat mensen niet meer meegaan in beleid dat mogelijk onzinnig is!

Eén van de doelen van de journalistiek is de burger informeren over de actualiteiten. Daarmee heeft het ook een maatschappelijke functie gekregen. Burgers moeten namelijk goed geïnformeerd worden over wat er in de wereld gebeurd, want alleen zo kunnen ze redelijk inschatten of hun overheid hier goed op reageert.

Bij de Volkskrant zien ze dat kennelijk anders. Of de overheid nou compleet verkeerd bezig is of niet, Pieter Klok heeft bepaald dat ze bij zijn krantje de burger daar liever niet volledig over informeren. Tijdens het Mediaforum van NPO Radio 1 vertelde hij er vanochtend uitgebreid over:

“En daarom ben je precies niet te makkelijk kritisch, want dan ondermijn je het hele beleid!”

Aldus Klok. Alsof hun lezers een stel kleine kinderen zijn, die te achterlijk zijn om met bepaalde informatie om te kunnen gaan.

Klok heeft dus liever dat de burger onvolledig door de Volkskrant wordt geïnformeerd en dat eventuele fouten die de regering maakt wat betreft het coronabeleid niet aan het licht komen. Puur uit angst voor een reactie vanuit de burger omdat die misschien het idee heeft gekregen dat de overheid inderdaad een paar flinke fouten heeft gemaakt en daarmee de situatie mogelijk heeft verergerd.

Of zoals Klok zelf zegt op de radio:

“Je wil niet dat ineens het beleid niet meer wordt opgevolgd.”

En het dan gek vinden dat mensen het gek hun nieuws ergens anders vandaan zijn gaan halen en de mainstream media wantrouwen…