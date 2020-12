Vuurwerkverbod betutteling: ook veel kindervuurwerk afgekeurd – ‘te veel vonken’

Dit jaar moet Nederland er aan geloven: er komt een heus vuurwerkverbod en tot overmaat van ramp blijkt nu ook dat veel kindervuurwerk – ook wel bekend als ‘fopvuurwerk’ – niet gaat worden goedgekeurd. Dat belooft voor veel mensen dus een matige jaarwisseling te gaan worden.





De inspectie heeft veel kindervuurwerk afgekeurd, vooral fonteintjes haalden massaal de keuring niet. Eerst werd bekend gemaakt dat alleen vuurwerk uit de categorie F1 zou mogen worden ‘afgeschoten’ tijdens Oud en Nieuw. Dit is vuurwerk dat het hele jaar door mag worden afgestoken.

De inspectie heeft flink wat soorten vuurwerk getest dat binnen deze categorie valt, en heel veel vuurwerk heeft de test niet succesvol doorstaan. 22% van het onderzochte vuurwerk bleek van onvoldoende kwaliteit te zijn, vaak ging het om fonteintjes. Dit vuurwerk had of ontbrekende etiketten of de vonkstraal was groter dan een meter.

Staatssecretaris Van Veldhoven is blij dat de inspectie zo scherp is, want of het nu gaat om licht of zwaar vuurwerk, men moet altijd voorzichtig zijn met vuurwerk volgens haar.