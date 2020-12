Wat er werkelijk aan de hand is bij FVD: Baudet wil het narratief veranderen, zijn tegenstanders willen ‘managen’

Wat er werkelijk aan de hand is/was bij FVD is dat de tegenstanders van Thierry Baudet willen dat hij elke keer weer netjes binnen de lijntjes kleurt. De lijntjes die getrokken zijn door het mediakartel en het partijkartel. Ze willen het ALTIJD veilig spelen. Hun probleem met hem is dat hij dat weigerde. Dat hij naar de lijntjes keek en zei (en nog steeds zegt): ‘Nee, dat vind ik lelijk. Ik wil de lijntjes helemaal veranderen. Pas dan begin ik met inkleuren.’

Baudets tegenstanders durven (en willen!) het narratief niet wezenlijk te veranderen. Dat is maar eng. ‘Het is gewoon zo’ is het uitgangspunt. Maar Baudet denkt daar heel anders over. I don’t accept your premise is zo ongeveer zijn lijfspreuk. En daar worden de VVD’ers bij FVD (zo noem ik ze voor het gemak maar even) doodsbang van.

Die VVD’ers zijn eigenlijk gewoon managers. Ze zijn het in grote lijnen eens met de status quo maar willen dat er beter gemanaged wordt. Baudet gelooft dat de hele status quo op zijn kop moet worden gezet. Dit is hét grote verschil tussen Baudet en zijn aanhang aan de ene kant, en de Baudet-critici aan de andere kant.

En ja, qua stijl is het natuurlijk zo dat Baudet soms dingen zegt waarvan je denkt, ‘godallejezus hou nou even op, man.’ Maar dat is niets nieuws. Dat is altijd al zo geweest — en was geen reden voor de managersvleugel om uit de partij te stappen toen FVD groot was en zelfs de Provinciale Statenverkiezingen won.

Tenslotte, is het nu gewoon aan de leden om te beslissen wat ze willen. Als ze mee willen met de lijn-Baudet is dat hun goed recht. Dat is de lijn die FVD eigenlijk altijd gehad heeft — en die terecht “de ziel van de partij” genoemd wordt. Maar als ze voor de andere lijn kiezen — als ze iets anders willen, iets dat feitelijk meer komt op een rechtsere VVD — is dat óók in orde. FVD is een ledenpartij. De leden bepalen waar het heen gaat. Dit proces had eigenlijk altijd al moeten bestaan. Zoals het nu gaat had het altijd gemoeten.

Wat de uitslag ook moge zijn, het is bepaald door de leden — en die hebben altijd ‘gelijk’, want zij moeten bepalen welke richting ze uit willen met hun partij. Als Baudet wint komt er vast een nieuwe partij voor de managers. Wie zich daar in kan vinden sluit zich daarbij aan. Een hoop statenfracties zullen de overstap maken, en dat geldt misschien ook wel voor de Europese fractie.

Als Baudet verliest? Dan is de partij vrijwel zeker deaud. FVD is zo beschadigd geraakt, de enige die Forum nog kan redden is Baudet. Als hij met pek en veren wordt weggejaagd is het einde oefening voor FVD zelf. Want een partij die haar oprichter zo behandelt… tja, die is geen lange toekomst gegeven.

Ik ga er dan ook vanuit dat Baudet waarschijnlijk wint… en dat zijn tegenstanders dus met een eigen partij komen. Er zullen vast weer mensen zijn die dan klagen over “versplintering.” Onzin. Dit is hoe het hóórt te werken. “Versplintering” is helemaal niet slecht als het betekent dat verschillende mensen met verschillende opvattingen zich thuis kunnen voelen bij verschillende partijen.

En zal ik je eens iets vertellen? Als die twee stromingen allebei hun eigen partij krijgen gaan ze allebei zetels pakken bij de Tweede Kamerverkiezingen én daarna bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Europees Parlement. Ze hebben namelijk allebei bestaansrecht… Maar de ene wél onder de naam Forum voor Democratie en de andere niet.