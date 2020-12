Wat is Ripple (XRP) en waar kan ik Ripple kopen?

Ripple heeft een veel voordelen voor het handelen en overboeken van geld. Het staat in contrast met andere crypto valuta. Bitcoin was bijvoorbeeld fundamenteel gepland als een geavanceerde hulpbron die als handelsmechanisme moest worden gebruikt. Ripple (XRP) daarentegen is een permanent raamwerk voor het terugbetalen en verhandelen van contanten. Het werd gemaakt door Ripple Labs met behulp van hun lokale digitale valuta, XRP, om uit te vinden waar ik Ripple kan kopen, klik hier.

Met het gateway-framework van Ripple kan elke persoon of ondernemer een overdracht op het platform uitvoeren waarmee klanten hun eigen gateways kunnen maken. Een geregistreerde gebruiker kan worden goedgekeurd als makelaar die handelt, liquiditeit opslaat en meer.

Ripple gebruikt geen blockchain om acceptaties te krijgen. In plaats daarvan vat de informatie samen met behulp van een hash-boom en verwerkt deze informatie via de goedkeurende servers. In tegenstelling tot de meeste andere cryptovaluta, kan XRP niet worden gedolven. Alle 100 miljard XRP-tokens werden geleverd en verspreid toen de munt werd gelanceerd. Op dit moment is XRP een van de grootste digitale valuta’s op basis van marktkapitalisatie en wordt het op grote schaal gebruikt door financiële instellingen over de hele wereld.

Ripple is een officiële vereniging die het vertrouwen heeft verdiend van talloze banken. Dus waar kan ik Ripple kopen, eigenlijk bij alle reguliere online financiële instellingen. De banken verhogen hun investeringen in XRP onder alle activa die ze aanhouden en gebruiken. Ripple beheert en bezit maar liefst 62% van alle bestaande XRP-munten. Dat heeft de financiële specialisten van XRP natuurlijk benadrukt. Ripple’s reactie was om 55 miljard munten op slot te doen. Aan de andere kant laat een breed perspectief op het onderwerp zien dat Ripple is gebouwd om verder uit te bereiden, en staat als de poort voor institutionele geldinstroom. Dit is erg belangrijk om in gedachten te houden. We weten allemaal dat wanneer het wereldeconomische systeem in de toekomst overschakelt op crypto, dit alleen zal gebeuren via oplossingen zoals Ripple. Grote hoeveelheden institutioneel geld zullen via Ripple gaan beleggen. Jaren van werk en acceptatie hebben de veiligheid en betrouwbaarheid van de technologie bewezen. Ripple is daarom toekomstgericht.

Wat u moet weten voordat u in Ripple gaat investeren

Ripple XRP maakt goedkopere en snellere overdrachten mogelijk dan zijn rivalen. Het bedrijf vertegenwoordigt een raamwerk voor snelle uitwisseling, waardoor een klant een uitwisseling binnen 3 minuten Ripplekan kopen of verkopen. De snelle deals maken het mogelijk om transactiekosten en tijdsbesteding met 45% -75% te verminderen. De flexibele conventie maakt een uitzonderlijk veelzijdige tool die zich kan aanpassen aan marktpatronen.

De groep achter Ripple concentreert zich op 1500 transacties per seconde in de niet zo verre toekomst, wat hoger is dan rivalen momenteel kunnen aanbieden. Het primaire doel van het bedrijf was om een ​​betalingssysteem te creëren dat door banken zou worden gebruikt om de overdracht van geld op zowel internationale als binnenlandse markten te vergemakkelijken. Tegenwoordig gebruiken veel financiële instellingen Ripple al.

Is XRP een veilige investering?

Ripple heeft associaties met stichtingen in de financiële wereld en veel nationale banken hebben zojuist wijzigingen aangebracht om Ripple binnen hun organisaties te consolideren. Hun deelname is een bevestiging van het vertrouwen dat Ripple heeft verdiend. Financiële professionals en banken sluiten zich elke dag aan bij Ripple. Dus als u in Ripple investeert, staat u op één lijn met grote bankbedrijven.

Het belangrijkste verschil tussen Ripple en andere populaire crypto valuta, zoals Bitcoin en Ethereum, is dat Ripple een gecentraliseerde versie is van een gedecentraliseerde technologie. Bitcoin en Ethereum worden ondersteund door miners die transacties verwerken en verifiëren. Geen van hen heeft enige echte controle over de blokken. Rippletransacties worden beheerd door specifieke financiële instellingen zoals RBC, UBS en Westpac.

Een ding dat Ripple onderscheidt van de meeste van zijn concurrenten, is de lage prijs per token (momenteel $ 0,20). De lage tokenprijs betekent dat iedereen met een klein budget kan bijdragen aan Ripple, wat betekent dat XRP een geweldige investeringsmogelijkheid biedt. Het is mogelijk om met elk bedrag te beginnen met beleggen door slechts een paar munten te kopen. Als de prijs daalt, kunt u altijd meer aan uw positie toevoegen.

Ripple-transacties zijn veel sneller en goedkoper dan die het Bitcoin-netwerk biedt. Ripple begon als een officiële vereniging in de kern, die door banken zal worden gebruikt. Oplossingen op basis van Ripple stellen u in staat om contant geld of goederen (zoals goud) te verhandelen met lage commissies. Organisaties erkennen de voordelen van Ripple onder hun concurrenten.

Hoe investeer ik in XRP?

Vraagt ​​u zich af hoe u in Ripple kunt investeren? Investeren in Ripple is vrij eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen, is geld toevoegen aan een beurs en vervolgens Ripple via het platform kopen of verkopen. Na het storten van geld en het kopen van een Ripple of een andere crypto-portemonnee zoals BTC, ETH of LTC, kunt u het opnemen in elke gewenste portemonnee, of het gewoon direct op de cryptoexchange houden en bijhouden wanneer u een actief moet kopen of verkopen.