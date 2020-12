Wel ja… Toeslagenaffaire eist mogelijk ook slachtoffers bij huur- en zorgtoeslag

De Belastingdienst heeft het mogelijk niet alleen bij de kinderopvangtoeslag zwaar verprutst, maar ook bij de huur- en zorgtoeslagen. Daar zou ook sprake kunnen zijn van dezelfde “vooringenomen” behandeling van zogenaamde ‘fraudeurs’.

In het geval van de kinderopvangtoeslag is het zo dat mensen die nog niet eens 1500 euro ‘onterecht’ hadden ontvangen, door het algoritme van de Belastingdienst werden aangemerkt als mogelijke fraudeur. Zij kregen het labeltje ‘opzet/grove schuld’ en moesten álles terugbetalen. Ambtenaren kregen de instructie om jacht te maken op fraudeurs en lieten daarom het woordje ‘mogelijk’ voor het gemak maar weg.

Dat heeft natuurlijk voor een enorme schade gezorgd, maar dat zal u vast niet zijn ontgaan. Wat wél nieuw is, is dat dit bij de huur- en zorgtoeslagen dus óók zo kan zijn gegaan. Daarover was tot nu toe nog helemaal niets bekend. Logisch ook, want alleen al bij de kinderopvangtoeslag leek het probleem met ieder bericht alleen maar nóg erger te zijn dan ervoor werd gedacht.

Hoe groot de groep is die last heeft (gehad) van de Belastingdienst-praktijken bij de andere toeslagen, is niet bekend. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) gaat dit nu laten onderzoeken.

Het moet wel echt eens een keer afgelopen zijn met deze belachelijke gang van zaken. Hoe langer dit door blijft etteren, hoe sneller het vertrouwen in de overheid daalt. Omdat het om geld gaat krijg je dat vertrouwen ook niet snel meer terug. En het compenseren van de gedupeerden helpt daar ook niet echt aan mee zolang de daders hun verantwoordelijkheid niet nemen. Iets wat ze sowieso niet gaan doen, want die hebben het zinkende schip allang verlaten.