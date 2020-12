Welke sporten zijn het meest populair in Nederland?

Nederland is een land waarin veel mensen een sport beoefenen. Daarom zijn er ook veel populaire sporten te vinden in Nederland. Iedereen heeft een sport die hij of zij graag doet, sommige mensen houden van hockey, tennis, basketbal of voetbal, anderen houden van schaken, golfen, voetballen, wielrennen, schaatsen of nog een andere sport. Sporten is in ieder geval goed voor je gezondheid en daarom wordt het ook zo gestimuleerd om volop te bewegen.

Top 3 sporten Nederland

Er kan een top drie worden gemaakt van de sporten die in Nederland graag beoefend worden:

Voetbal is de sport nummer één in Nederland. De KNVB heeft ruim 1,2 miljoen leden. Bij voetbal horen ook zaalvoetbal, strand- en straatvoetbal en schoolvoetbal. Ieder jaar worden er veel wedstrijden gehouden en daarbij horen natuurlijk ook veel oefeningen. Ook veel kinderen zijn dol op voetbal en ook op school wordt hier al veel mee gedaan. Tennis is ook een erg populaire sport in Nederland. De KNLTB heeft ongeveer 600.000 leden en zij zijn weer verdeeld over 1700 verenigingen. De Nederlandse Tennis Eredivisie wordt door hen georganiseerd, maar ze oefenen ook voor de Davis Cup en andere toernooien. Sportvissen, in totaal maken ruim 570.000 mensen er gebruik van. Mensen zijn aangesloten bij de bond Sportvisserij Nederland. Je kunt via de organisatie een vis pas krijgen en dan mag je vissen in de viswateren. Deelnemen aan wedstrijden kan uiteraard ook.

Dit is een top drie die vast is gesteld aan de hand van het aantal leden. Maar er zijn ook veel andere sporten die erg populair zijn, alleen zij hebben net wat minder leden waardoor ze niet binnen de top 3 vallen.

Wedden op sport

Een leuke bezigheid is het wedden op sport. Steeds meer mensen maken er gebruik van bezoeken daarvoor diverse bookmakers Nederland. Het is een leuke manier om je ook bezig te houden met sport. Misschien is er een reden waardoor je zelf (tijdelijk) niet kunt sporten. Maar je weet toch veel van een sport, en dan wil je je kennis toch graag benutten. Ook blijf je vaak het nieuws volgen, de teams en de spelers in de gaten houden en alles live kijken, omdat je er een groot fan van bent. Deze kennis kun je dan gebruiken bij het wedden op sport. Hierbij zijn ook tientallen sporten te vinden waar je dan een voorspelling mag doen. Dit verloopt allemaal via een bookmaker, maar als je het goed hebt kun jij wel leuke geldprijzen winnen. Gebruik daarom alle kennis en inzichten die je over een bepaalde sport hebt en zet die in bij de voorspellingen. Je kunt er zo snel achter komen hoeveel geluk jij hebt als je gaat wedden op bijvoorbeeld voetbal. Welk team gaat er winnen of wie krijgt er een rode kaart? Hoe lastiger het te voorspellen is, hoe hoger het bedrag is wat je krijgt uitgekeerd als je het goed hebt.