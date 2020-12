Wilders vernietigt zorgbeleid ‘gierige’ Rutte: ‘Te weinig personeel, minder IC, ziekenhuizen dicht!’

Op Twitter heeft PVV-leider Geert Wilders keihard uitgehaald naar het jarenlange wanbeleid van de kabinetten Rutte met betrekking tot de zorg. Er is door de jaren heen, systematisch, “te weinig geïnvesteerd in de zorg, veel te weinig zorgpersoneel, ziekenhuizen gesloten, minder IC-units, spoedeisende hulpposten” zijn gesloten, schrijft hij. “En nu krijgen veel mensen geen zorg meer. Vreselijk!”

Zo, Geert Wilders tells it as it is:

10 jaar Rutte is 10 jaar #zorggierigheid. Te weinig geïnvesteerd in de zorg, veel te weinig zorgpersoneel, ziekenhuizen gesloten, minder IC-units, spoedeisende hulpposten (SEH) gesloten. En nu krijgen veel mensen geen zorg meer. Vreselijk!https://t.co/IfpDJJNYgW via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2020

De manier waarop de overheid én burgerlijke coronafascistjes omgaan met enerzijds de coronaproblemen en anderzijds de zorg zelf is ronduit wanstaltig. Eerst breekt Rutte het hele zorgstelsel af. Een stuk of tien ziekenhuizen worden gesloten. Partijen als de PVV waarschuwden daar steeds tegen. Want, zeiden ze, als er iets serieus onze kant opkwam zou de zorg het niet meer aankunnen.

Toch verdwijnen er vele duizenden bedden. De hélft van het aantal IC-bedden blijft nog maar bestaan. Het wordt zo erg, dat het systeem zelfs al overbelast wordt bij een ernstige griepgolf als in 2016. Sindsdien is de situatie alleen maar erger geworden. Bij een serieuze aanval van welk virus dan ook zouden we het haasje zijn.

Dan komt begin 2020 het coronavirus overwaaien uit China (ik denk: ik herhaal het nog maar eens). En wat roepen het kabinet én eerdergenoemde kleine dictatortjes? “Oh nee, de zorg kan het niet aan! We MOETEN in lockdown! En mensen die daar kritiek op hebben zijn WAPPIES die de VOLKSGEZONDHEID in gevaar brengen!”

Het is echt ranzig. Eerst ontmantelt Rutte de zorg zo erg dat we alleen nog maar de ‘normale’ situatie aan kunnen ‒ zelfs een ernstige griepgolf is te veel. En dan als er een virus is dat veel mensen besmet krijgt DAT de schuld in plaats van het wanbeleid van het kabinet. Ga je schamen, Rutte! En die kritiek van Wilders over de zorg mag je je echt 100% aantrekken.