Woedende burgemeester geeft supermarkten laatste waarschuwing: ‘Desnoods winkels sluiten!’

De Eindhovense burgemeester, John Jorritsma, ergert zich groen en geel aan de gigantische drukte in de supermarkten in zijn stad. Veel supermarkten laten toch meer klanten binnen dan wettelijk mag, de burgemeester heeft geen zin om iedere dag opnieuw ondernemers te waarschuwen. Wie nu niet luistert kan zijn zaak sluiten!

Jorritsma stuurde winkeleigenaars vandaag een boze brief; ze lappen de regels massaal aan hun laarzen. Dit kan zo niet langer volgens Jorritsma, de supermarkten moeten zich ook houden aan de zorgplicht.

“Als ondernemer en/of leidinggevende heeft u een zorgplicht voor het verantwoord laten winkelen van uw klanten. Ik wil u met klem verzoeken om die zorgplicht te vervullen, zeker in de komende drukke dagen”, schrijft Jorritsma. “Zorg met name voor voldoende spreiding van klanten in de winkel, zodat klanten zich op bepaalde afdelingen niet ophopen en voldoende afstand houden niet meer mogelijk is. Toezichthouders zullen in de komende dagen toezien op de drukte in supermarkten en ingrijpen waar het nodig is.”