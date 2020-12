Wopke Hoekstra (CDA) blijkt leugenaar: wist al lang dat Hugo de Jonge zou vertrekken als lijsttrekker

Het Algemeen Dagblad heeft gesproken met Hugo de Jonge (en diens vrouw). Heel interessant allemaal natuurlijk. Nou ja, of niet. Want heel Nederland is momenteel natuurlijk eerst en vooral Hugo-moe. Maar toch zit er een pareltje in: hij zegt namelijk dat hij voor zijn vertrek meerdere keren overlegd had met Wopke Hoekstra. Maar die beweerde dat De Jonges beslissing om ermee op te houden als lijsttrekker voor hem als een donderslag bij heldere hemel kwam.

De nieuwe CDA-lijstrekker Wopke Hoekstra blijtk een ordinaire leugenaar! Schokkend, ik weet het. Maar lees toch maar even mee:

De winnaar van de CDA-lijsttrekkersverkiezingen Hugo de Jonge voerde buiten iedereen om gesprekken met minister van Financiën Wopke Hoekstra, voordat hij terugtrad als lijsttrekker… In het diepste geheim spraken de twee christendemocratische bewindslieden met elkaar. Toch wist De Jonge niet zeker of Hoekstra het zou doen ,,Ik had de weken voorafgaand aan mijn besluit een aantal keren met Wopke gesproken en op basis daarvan de inschatting gemaakt dat hij het zou doen. Dat was voor mij belangrijk om de stap te durven zetten.’’

Zoals Frank Hendrikx van de Volkskrant uitlegt is dat nogal pikant. Want diezelfde Wopke Hoekstra zei na het besluit van De Jonge enorm verrast te zijn geweest. Oh nee, hij had het echt niet zien aankomen. Een schok, dat was het. Donder en bliksem! Terwijl er geen wolkje aan de hemel was. Dat soort gezemel.

Maar dat klopt dus van geen kant. Hoekstra wist al lang wat De Jonge van plan was… en de minister van financiën had De Jonge ook nog eens het gevoel gegeven het stokje wel van hem te willen overnemen.

Het is en blijft verbazingwekkend dat politici als Hoekstra steeds weer de neiging hebben om over werkelijk alles te liegen. Hij had best de waarheid kunnen spreken. Het had hem werkelijk geen enkel probleem opgeleverd. Maar nee, als echt politiek dier besloot hij automatisch een beetje te jokken. Want, nou ja, het gaat hem zo gemakkelijk af, hè.

Het ergste? Dit betekent natuurlijk gelijk weer drie zetels erbij in de peilingen. Het Wopke-effect enzo.

