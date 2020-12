Peilingen! FVD implodeert naar 3 zeteltjes, CDA pijlsnel omhoog door Wopke-effect en VVD op 42 zetels

Vlak voor het nieuwe jaar weet het CDA zichzelf weer uit het slop te trekken, en boekt onder leiding van Wopke Hoekstra 3 zetels winst. De VVD profiteert flink van de coronacrisis en stijgt door naar 42 zetels, en tegelijkertijd dondert Forum voor Democratie finaal in elkaar. Dit alles blijkt uit de nieuwste peilingen van EenVandaag.

Het moge duidelijk zijn dat de grootte van het schandaal dat de toeslagenaffaire heet nog niet is ingedaald bij de mensen. Ruttes partij heeft nu een enorme voorsprong. De PVV staat op plek twee (22 zetels), maar dreigt te worden ingehaald door het CDA (21 zetels). Opmerkelijk, omdat zowel Rutte als Hoekstra twee van de kopstukken zijn die (mede-)verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het hele gedoe bij de Belastingdienst.

Dan hebben de PvdA-stemmers dat misschien toch beter in de gaten, want die partij staat momenteel op 2 zetels verlies (12 in de peilingen). Al zou dat ook los kunnen staan van Asscher en gewoon onderdeel van de algehele neerwaartse trend op links, want alleen de Partij voor de Dieren krijgt er in de peilingen een zeteltje bij en staat nu op 6.

Aan de rechterkant van het spectrum is het helemaal een drama. FVD is gehalveerd en staat op 3 blauwe stoelen, en zelfs de SGP raakt een zetel kwijt in deze peilingen. Opvallend is ook dat EenVandaag geen enkele zetel toe lijkt te kennen aan de nieuwe partijen die met de volgende verkiezingen mee willen doen, zoals JA21 of Code Oranje.

Al met al is de kans groot dat deze peilingen niet echt representatief zullen zijn voor wat de komende tijd zal brengen. Vooral ook omdat het debacle rondom de toeslagenaffaire nog niet echt helemaal goed bij veel stemmers lijkt te zijn doorgedrongen. En reken er maar op dat veel partijen daar gretig op zullen inspelen. Kortom: er staat ons nog een hele grote verschuiving te wachten. Deze peiling? Slechts stilte voor de storm.