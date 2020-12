Wybren van Haga (FVD): “Dit is waarom ik voor het eerst, na 38 jaar in de politiek, een Motie van Wantrouwen indien tegen het kabinet”

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Wybren van Haga dient vandaag in het spoeddebat over de achterlijke, autoritaire, volstrekt overdreven lockdown van het afbraakkabinet Rutte III een motie van wantrouwen in.

Het kabinet, vindt Van Haga volkomen terecht, maakt de economie kapot. “Iedereen heeft gisteren gekeken naar de persconferentie van Mark Rutte waarin allerlei dystopische maatregelen werden afgekondigd,” aldus Van Haga. “Heel Nederland gaat failliet. Alle ondernemers zitten huilend achter hun bureau na te denken over waar hun kinderen naar school moeten, of hun huis verkocht moet worden, hun personeel gaan ontslaan… het is dramatisch.”

“Vandaag hebben we een spoeddebat over dit coronaverhaal. En daar ga ik namens Forum voor Democratie een motie van wantrouwen indienen. Het is het allerzwaarste middel en ik hoop van harte dat we vandaag het kabinet naar huis kunnen sturen.”

Om de druk op het kabinet te vergroten roept Van Haga mensen ook op om de Petitie voor de Vrijheid (en dus tegen de lockdown) te tekenen die FVD gisteravond lanceerde. Die is ondertussen door meer dan 50.000 mensen getekend, maar élke handtekening heeft nut. Als je nog niet getekend hebt, doe dat dan nú. Het kan even duren voor de pagina laadt omdat de website voortdurend getarget wordt door zielepieten die geen kritiek op de lockdown dulden, maar dan heb je ook wat.