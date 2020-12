Zet sporten in je agenda!

Druk, druk, druk. Dat is wat jij op jezelf moet uitoefenen om ervoor te zorgen dat je zowel mentaal als fysiek een stuk fitter wordt.

Leef jij of word je geleefd? Wie een drukke baan of een flink uitdagende schoolcarrière heeft, zal waarschijnlijk dat laatste als antwoord kiezen. En dat willen we helemaal niet bagatelliseren, hoor. Wij staan immers niet in jouw (sport)schoenen en zullen dus ook geen oordeel over jou en je specifieke situatie vellen. Laat staan dat we onze wenkbrauwen fronsen wanneer je zegt dat er in jouw overvolle planning geen plaats is voor sport. Enkel voor ontspanning, wanneer je daar al aan toe komt.

Maar waarom zou je die twee niet gewoon met elkaar combineren? Al wat je nodig hebt, zijn de uren die jij niet aan werk of studie hoeft te besteden. Die kun je immers precies zo invullen als je zelf wilt. Wijd je die aan sport en andere vormen van training, dan zul je merken hoe helder en actief je wordt, zowel lichamelijk als geestelijk. Ja, het is afmattend, maar ook tegelijkertijd ontzettend bevredigend. Je leert je grenzen kennen en weet die stukje bij beetje te verleggen.

Hieronder bewijzen we dat ook jij baat hebt bij sporten en hoe je daar tijd voor vrij kunt maken.

Lekker tussendoor

Of zelfs tijdens! Hier hebben we het over jouw dagelijkse activiteiten. Er bestaan namelijk apparaten zoals stoelfietsen die ervoor zorgen dat jij jezelf kunt trainen terwijl je achter je bureau zit. Maar ook zonder dergelijke intelligente technologie heb je genoeg kansen om de prioriteit van bewegen te vergroten. Bijvoorbeeld door eens een wandelingetje te maken tijdens je pauze of de auto te laten staan wanneer jij je dagelijkse boodschappen gaat halen. Pak in plaats daarvan eens de fiets of ga lopen!

Zelf bepalen

Natuurlijk heb jij de vrije keuze wanneer het gaat om hoeveel je beweegt. Door in je vrije tijd veel te wandelen, leg je niet al te veel druk op jezelf. Dat geldt ook wanneer je gaat fietsen, joggen of hardlopen. Jij bent degene die mag bepalen hoeveel druk je op jezelf zet en hoe lang je met deze activiteiten doorgaat. Stukje bij beetje schroef je het niveau wat op en daag je jezelf steeds meer uit om tot het uiterste van jouw kunnen te gaan.

Rekken en strekken

Je hebt niet veel nodig om te sporten, dit kun je ook heel goed thuis doen. Een warming-up en cooling-down voer je heel gemakkelijk zelfstandig uit en ook voor andere rek- en strekoefeningen heb je helemaal niks extra’s nodig. Ja, heel misschien de juiste kleding en een matje. En ook gewichten kunnen een handige aanvulling op je trainingssessie zijn.

Voeg daar bovendien een weerstandsband aan toe om de moeilijkheidsgraad van je training te verhogen en je gaat echt een uitdaging aan. Er zijn verschillende soorten die je om bijvoorbeeld je arm of je been slaat. Maar ook powerbands zijn een optie, die je eventueel met gewichten of een overhangende balk kunt combineren waaraan jij jezelf optrekt. Een verbeterde conditie en scherpere concentratie zijn het resultaat!