Ziekenhuizen zijn klaar met paniekzaaierij: ‘De situatie verandert amper’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat “een groot deel” van de reguliere zorg opgeschort moet worden. De reden laat zich raden: er zouden zoveel coronagevallen zijn dat ziekenhuizen gewoon geen tijd, personeel en middelen hebben om hun normale taken uit te voeren. Het is overval! Ze kunnen niks meer! Al die coronapatiënten overweldigen de zorg op ENORME schaal.

“Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken,” zo liet minister Tamara van Ark van Medische Zorg optekenen door journalisten. Ze zei zich te realiseren dat het nieuws “veel pijn, verdriet en onzekerheid kan geven.” Maar er zat niets anders op. Corona, corona, corona.

Nou, bericht Nu.nl, dat nieuws komt nogal als een schok voor “een deel van de Nederlandse ziekenhuizen.” Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel laat bijvoorbeeld weten dat de reguliere zorg “gewoon doorgaat.” Als het ooit zover komt dat dit niet meer mogelijk is worden patiënten opgebeld. Maar dat is echt niet aan de orde voorlopig.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch meldt dat er, “ondanks berichtgeving in de landelijke media waaruit blijkt dat alle niet-urgente ziekenhuiszorg gestaakt wordt,” niets verandert.

En het Spijkenisse Medisch Centrum komt met de ‘verduidelijking’ dat “een beperkt aantal niet-spoedeisende ingrepen moesten worden afgezegd, maar onder andere onderzoeken en spreekuren gaan vooralsnog door.”

Het Radboutumc in Nijmegen zegt dat opnames en operaties inderdaad tot een minimum beperkt worden, maar dat is niets nieuws. “Wij waren al langer genoodzaakt om opnames en operaties tot een minimum te beperken,” aldus het ziekenhuis.

Kortom, de aankondiging van het ministerie was way over the top. Er werd mensen wéér zonder noodzaak angst aangejaagd en het werd ons het gevoel gegeven dat de situatie in ziekenhuizen erger is dan daadwerkelijk het geval is.

Briefje aan het kabinet: kunnen jullie ophouden met het zaaien van angst en in plaats daarvan doen wat tot een jaar of wat geleden gezien werd als dé kerntaak van de overheid in crisis tijd: de rust bewaren en mensen moed inspreken?

