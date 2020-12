Zorgverzekering met of zonder fysiotherapie

Steeds meer Nederlanders hebben regelmatig fysiotherapie nodig. De kosten voor fysiotherapeutische behandelingen kunnen echter al snel hoog oplopen. Het is daarom belangrijk te weten welke verzekering fysiotherapie in het basispakket van de zorgverzekering 2021 heeft opgenomen en aan welke voorwaarden.

Fysiotherapie en de zorgverzekering

In het algemeen kan gesteld worden dat je een aanvullende verzekering moet afsluiten om de kosten van fysiotherapie te dekken. Per zorgverzekering zijn de voorwaarden van de dekking verschillend. Kijk daarom steeds de polisvoorwaarden goed na, zodat je duidelijk weet hoeveel en welke behandelingen er juist vergoed worden. In een aantal speciale gevallen wordt fysiotherapie echter toch vanuit het basispakket gedekt.

Fysiotherapie en het basispakket

Voor een aantal aandoening worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Zo heeft de overheid een lijst met chronische aandoeningen opgesteld. Lijd je aan één van de aandoeningen op deze lijst, krijg je de therapie vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen betaal je dus zelf. Het is wel goed om te weten dat deze 20 behandelingen per aandoening gelden en niet per kalenderjaar. Verder zijn er nog een paar behandelingen die de basisverzekering gedeeltelijk dekt. Zo worden de eerste 9 sessies bij urine-incontinentie en de eerste 12 behandelingen bij artrose ook vergoed. Alle behandelingen die in het basispakket van je zorgverzekering zitten, vallen onder het eigen risico. De basisverzekering vergoedt fysiotherapie dus zeer beperkt, een aanvullende zorgverzekering is daarom zeker geen overbodige luxe.

Fysiotherapie en kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar met een chronische ziekte zijn alle behandelingen in het basispakket opgenomen. In alle andere gevallen worden de eerste 9 behandelingen door de basisverzekering vergoedt. Leiden deze behandelingen niet tot het gewenste resultaat, kan de verzekeraar eventueel 9 extra behandelingen aan het pakket toevoegen. Vanaf de 19e behandeling hebben kinderen geen recht meer op een vergoeding vanuit het basispakket. Hebben de ouders echter een aanvullende verzekering voor fysiotherapie afgesloten, hebben de kinderen ook recht op deze vergoeding.

Het is dus belangrijk om je eigen situatie goed in te schatten tijdens je zoektocht naar de beste zorgverzekering. Een aanvullende verzekering is interessant als je aan bepaalde aandoening lijdt. Ook als je een fervent sporter en blessuregevoelig bent, is het slim een extra verzekering af te sluiten. Sport je nooit en heb je geen last van pijnlijke spieren, is het helemaal niet nodig om fysiotherapie in je zorgverzekering op te nemen!