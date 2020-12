Zware corona-maatregelen in aantocht: Rutte spreekt ons vanavond toe vanuit het Torentje

Slecht nieuws: premier Mark Rutte zal het land vandaag toespreken vanuit het Torentje. Dit betekent vrijwel zeker dat er inderdaad een zwaar pakket aan nieuwe maatregelen wordt afgekondigd.

De NOS bericht dat Rutte vanavond om 19:00 het volk zal toespreken vanuit zijn werkkamer in het Torentje. Het onderwerp van zijn toespraak? De strijd tegen het nieuwe Chinese coronavirus. Na deze toespraak zal minister Hugo de Jonge vragen van journalisten beantwoorden bij een persconferentie.

Alles wijst erop dat vandaag verdergaande maatregelen worden aangekondigd. Waarschijnlijk moeten niet-essentiële winkels een tijdje sluiten en dat geldt ook “plekken waar mensen samenkomen en bewegen”, zoals musea, theaters en pretparken. Mogelijk moeten ook scholen weer een tijdje dicht.

Daarbij wordt er gezegd, ook door De Jonge, dat de druk op de zorg te groot aan het worden is. Maar dat is buitengewoon apart. Ja, het aantal positieve testuitslagen neemt toe, maar dat heeft er ook mee te maken dat er steeds meer test afgenomen worden. Het is veel relevanter om te kijken naar andere cijfers, zoals het aantal doden en het aantal ziekenhuisopnames. Wat het laatste betreft zien we dit:

Ik ben benieuwd naar welke leidende cijfers het kabinet kijkt. Besmettingen stijgen (door veel meer testen), maar de ziekenhuisopnames vertonen toch echt een dalende trend. En dat laatste lijkt me een betere indicator als je toch uiteindelijke gecontroleerde immuniteit wil.👇🏼 pic.twitter.com/FBLxamA8tc — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) December 14, 2020

“Besmettingen stijgen (door veel meer testen), maar de ziekenhuisopnames vertonen toch echt een dalende trend,” aldus (voormalig FVD-prominent, volgens de media tenminste) Rutger van den Noort. “En dat laatste lijkt me een betere indicator als je toch uiteindelijke gecontroleerde immuniteit wil.”

Dat lijkt me inderdaad, ja. Maar het lijkt me ook dat als deze cijfers kloppen, we ons af moeten vragen waarom de overheid in vredesnaam alles op slot wil gooien. “Meer besmettingen” is daarvoor geen goede reden, want het gaan immers hoegenaamd om de zorg. Als je meer besmettingen hebt maar niet significant meer ziekenhuisopnames wordt de zorg niet overbelast — en kun je via een buddysysteem waarmee artsen en verpleegkundigen in opleiding al op IC’s aan de zorg kunnen, de Intensive Care ook ontzien.

En waarom heeft niemand het over de economische en andersoortige schade die veroorzaakt wordt door dit soort doorgeslagen coronabeleid? “We moeten mensen beschermen tegen het virus!” roepen ze in koor. Maar moeten we ze niet beschermen tegen enorme financiële tegenslagen, tegen familieruzies door coronaspanningen, tegen huwelijken die spaak lopen doordat mensen de hele dag op elkaars lip zitten, tegen zelfmoorden doordat mensen depressief worden van het binnen zitten en de stress, en tegen ándere ziektes die nu genegeerd worden omdat alle focus ligt op corona?