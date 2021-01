Akwasi-verdedigende VK-pipo gaat los op witte mensen: ‘Houden geen rekening met gevoelens van mensen met kleur!’

De Volkskrant heeft een opiniestuk gepubliceerd van een totale woke-wappie. Nan van Houte bepleit in haar stuk dat Akwasi niet fout is geweest met zijn diefstal van twee EO-laptops, maar de hordes aan hijgende witte journalisten. ‘Zij’ moeten meer empathie en begrip leren opbrengen voor mensen van kleur, aldus Van Houte.



Vanochtend een nieuw woke opiniestuk in De Volkskrant. Het meest ironische aan dit artikel is dat de auteur Nan van Houte van mening is dat Akwasi niks verkeerd heeft gedaan door twee laptops te stelen, terwijl Akwasi zelf na het incident nog het boetekleed aantrok. Akwasi had al aangegeven spijt te hebben van zijn (oerdomme) actie en dat hij gaat nadenken over zijn rol. Nu komt er een ‘witte’ woke-columnist die van mening is hij zielig is. Wat een onzin:

“Ik denk dat het hoog tijd wordt dat witte journalisten zich bewust worden van de raciale verhoudingen als ze iemand van kleur interviewen. Dat ze eens rekening gaan houden met de onevenredige effecten die elke uitspraak van hun geïnterviewde op diens leven kan hebben. Voor die persoon van kleur gaat het niet over persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, of ‘je een beetje bedreigd voelen’ als iemand je laptop afpakt en vraagt om zijn woorden te wissen. Voor hen heeft elke uitspraak een directe impact op hun veiligheid en die van hun gezin.”

Denk je? Volgens mij is het juist beter als journalisten geen ongezonde obsessie hebben met iemands huidskleur zoals Van Houte die overduidelijk wel heeft. Akwasi wist zelf dat hij fout bezig ws maar nu komt deze pedante woke-rebel ons in de Azijnbode allemaal de les leren dat Akwasi niks verkeerd heeft gedaan maar de ‘witte’ journalisten in kwestie zelf.

Overigens is het ook gewoon een leugen dat alleen mensen zoals Akwasi, of andere mensen van kleur, bedreigd worden als ze opzienbarende uitspraken doen. Helaas kan iedereen in Nederland slachtoffer worden van idioten die dreigbrieven of dreigberichten sturen via sociale media. Het is aan de orde van de dag, spijtig maar waar.

Dan resteert nog één vraag: waar vindt de Volkskrant al deze derderangs woke-activisten eigenlijk?