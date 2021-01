Amsterdam gaat buurgemeenten koloniseren: ‘Vang statushouders die niet in A’dam passen daar op!’

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een flinke achterstand aan het wegwerken. Daarom moet Amsterdam het komende half jaar een verdubbeling van het aantal “statushouders” een woning geven. Maar wacht, dat kan de hoofdstad helemaal niet! En dus heeft D66 een ge-wel-dig idee: dump ze gewoon in buurgemeenten!

D66-gemeenteraadslid Alexander Hammelburg ziet zijn plannetje al he-le-maal zitten. “Als het hier niet kan dan moeten we in gesprek met buurgemeenten om onze beschikbare budgetten daar in te zetten,” zegt hij heel blij.

Eén van de grootste obstakels is volgens D66 dat er te weinig plekken zijn waar tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente Amsterdam heeft dan ook jarenlang achtergelopen in de opvang van statushouders. ‘De wethouder ziet helaas weinig ruimte voor extra plaatsing van statushouders. Daarom vraag ik of hij op zoek kan gaan naar andere oplossingen’, aldus Hammelburg.

Ja, natuurlijk. Amsterdam is de stad die bakken met geld besteed aan het verwennen van illegalen, die ze een leuk huis geeft, een wasmachine, en meer van zulke leuke presentjes… maar het zijn uiteindelijk de buurgemeenten die de ‘nieuwkomers’ vervolgens een huis moeten geven omdat er in Amsterdam zelf — wait for it — geen woningen beschikbaar zijn.

Ah. ja. Hilarisch. De meest progressieve stad van Nederland, die de eigen geschiedenis tegenwoordig haat, is dus eigenlijk van zins om buurgemeenten te koloniseren.

Jawel! De kolonisering is terug van weggeweest, alleen gebeurt het nu niet in het buitenland, maar in het bínnenland. De enige gemeente — Amsterdam — die andere gemeentes koloniseert. Er worden mensen naartoe gestuurd die er moeten gewoon wonen, en de gekoloniseerde gemeente moet dat maar accepteren. Als ze zich er tegen verzetten worden ze ongetwijfeld beschuldigd van RACISME!

Abonneer je op mijn Telegram-kanaal en steun De Dagelijkse Standaard met een klein bedrag op BackMe: alleen met de steun van onze lezers blijven we in deze moeilijke tijden in de lucht!