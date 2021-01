Avondklokchaos: coronarellen in Eindhoven. Plunderingen en gigantische chaos!

Er waren vandaag twee demonstraties tegen de lockdown en de kersverse avondklok: eentje in Amsterdam en ook eentje in Brabant, Eindhoven, waar het radicale Pegida zou meedoen. In die laatste stad liep het dan ook helemaal uit de hand. Zo werd een supermarktfiliaal (Jumbo) volledig gestript en geplunderd door boze ‘betogers.’

Volgens de Nederlandse Spoorwegen is het treinverkeer naar proteststad Eindhoven inmiddels zelfs volledig stilgelegd. “Er rijden wel treinen via de stad, maar die stoppen niet op Eindhoven Centraal”, aldus NS. Het station is door de politie hermetisch afgesloten. Een auto van ProRail werd volgens de spoorbeheerder door relschoppers in brand gestoken, schrijft De Telegraaf. “Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie!”, Twittert ProRail volkomen terecht.

Aan andere eind van Vrijstraat worden stenen in stukken gebroken. ME gaat straat in. pic.twitter.com/4i5Mt3drXp — Wout van Arensbergen (@WoutvanA) January 24, 2021

Het wanbeleid van het demissionaire kabinet Rutte III zorgt voor steeds meer spanningen in de samenleving. Er zou een gezond debat gevoerd moeten worden over het nut, of beter gezegd de nutteloosheid van de avondklok. Maar niets is minder waar: doordat een deel van de ‘demonstranten’ zich vanmiddag heeft ontpopt tot eerstegraads plunderende hooligans zal het debat vast niet meer alleen over de avondklok gaan, maar juist over het vreselijke wangedrag van de plunderaars. Want wat heeft plunderen te maken met de avondklok? Juist ja, he-le-maal niets!

Ongelooflijk! De avondklok, daar kun je iets van vinden. Maar dit wangedrag is totaal onacceptabel. En ja, een deel van die mafketels in Eindhoven hadden al plannen om dit te doen, zo kwamen er daar mensen met wapens naar het ‘protest.’ Met wapens! In Nederland!

Schandalig. Ik kan niet anders zeggen.