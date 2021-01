Beierse burgemeester wil vaccinatiepas invoeren met allerlei ‘voordelen’: ‘Je kan dan van alle vrijheden genieten!’

Op Europees niveau voert men tal van discussies met de vraag of een ‘vaccinatie-paspoort’ wenselijk is. De burgemeester van Altötting heeft geen zin om te wachten op de uitkomst hiervan. In de Duitse regio krijg je na je tweede prik al een vaccinatiepas. De Duitse regering vreest voor een tweedeling.

Regioburgmeester Erwin Schneider had geen zin om de lopende discussies af te wachten. Hij is namelijk van mening dat een vaccinatiepas veel vrijheid kan brengen. Terug naar het ‘normale leven’ aldus Schneider:

“Ik hoop dat we met deze pas sneller terug kunnen naar het normale leven”

Op dit moment zijn er nog geen concrete toepassingen verbonden aan het gebruik van de pas, maar dat gaat wel gebeuren als het aan Schneider ligt. Eerst moeten alle 80-plussers geprikt worden. Dan kunnen ze genieten van hun vrijheid:

“En dan samen bijvoorbeeld weer een leuke cruise op de Rijn maken. Ze kunnen alvast van alle vrijheden genieten.”

Volgens de burgmeester wordt de discussie rondom een vaccinatiepas ‘verkeerd om’ gevoerd. Het gaat niet om privileges aldus de burgemeester:

“Het gaat er niet om dat gevaccineerden privileges krijgen, maar je geeft ze hun ingeperkte burgerrechten terug.”

Wel gaat de burgemeester voorbij aan het punt van keuzevrijheid. Want wie niet kiest voor een vaccinatiepas wordt dus maar simpelweg buitengesloten. Ook is het vrij oneerlijk dat bepaalde groepen, vanwege politieke keuzes, eerder van hun ‘vrijheid’ zouden mogen genieten dan andere groepen. In dit geval zouden 80-plussers massaal weer naar buiten kunnen, maar de werkende klassen niet? Dat is dan toch gewoon krom? De Duitse regering ziet voorlopig nog helemaal niks in zo’n pas, en dat is maar goed.

