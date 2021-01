Belgische premier De Croo: ‘Covid-19 moet keerpunt zijn voor veerkrachtige, inclusieve en duurzame economieën’

Alexander De Croo, de Belgische premier laat weten “dolblij” te zijn dat hij een rol speelde “in de lancering van Prof Klaus Schwabs nieuwe boek bij de start van de digitale World Economic Forum van dit jaar.” Klaus Schwab is, natuurlijk, de oprichter en hoogste man bij de WEF. Zijn nieuwe boek luistert naar de titel Stakeholder Capitalism: A Global Economy That Works for Progress, People and Planet.

De Belgische premier Alexander De Croo was een bijzonder opgetogen man. De regeringsleider van onze zuiderburen mocht onlangs namelijk participeren in de lancering van het nieuwe boek van Klaus Schwab. En oh, oh, oh, wat was De Croo tróts zeg.

“Blij dat ik kon participeren in de lancering van Prof. Klaus Schwabs nieuwe boek bij de start van de digitale World Economic Forum van dit jaar,” schrijft De Croo op Twitter. “COVID-19 zou een keerpunt moeten zijn in de richting van meer veerkrachtige, inclusieve en duurzame economieën.”

Glad to participate in the launch of @ProfKlausSchwab's new book at the start of this year's digital World Economic Forum. COVID-19 should be a turning point towards building more resilient, inclusive and sustainable economies.#WEF21 #DavosAgenda https://t.co/hYHK2QfTPW — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 25, 2021

Vorig jaar schreef Schwab een boek dat luistert naar de titel Covid-19: The Great Reset. Zoals eerder uitgelegd komt dit boek erop neer dat de coronacrisis weliswaar heel vervelend is, maar dat het ‘ons’ ook een unieke mogelijkheid (bron: NRC) biedt om de wereldeconomie (bron: Wikipedia) te transformeren. Het zou “eerlijker” moeten, “inclusiever,” en de nieuwe economie zou helemaal gefocust moeten zijn op bestrijding van “klimaatverandering.” Jawel, de economie moet “duurzaam” heropgebouwd worden (bron: de Volkskrant). Build Back Better!

De Croo is niet de enige die hier wat in ziet. Gisteren confronteerde Thierry Baudet onze eigen premier Mark Rutte ermee dat hij die terminologie had overgenomen. In een video spreekt Rutte namelijk over een “unique opportunity,” over een economie die meer “inclusive” moet zijn en “eerlijker” en natuurlijk gericht op het beschermen van het “klimaat.” Vervolgens stelt hij zelfs dat het tijd is “to build back better.”

Ook de Belgische collega van Rutte gebruikt dus dezelfde terminologie. Ook hij ziet de coronacrisis als mogelijkheid om, in de uitleg van Wikipedia, de economie “duurzaam opnieuw op te bouwen.” En ja, ook hij heeft het over dat het allemaal ‘inclusiever,’ ‘duurzamer’ en ‘veerkrachtiger’ moet. Het moet dus ánders dan het was. Heel anders, zelfs.

Maar zouden we daar geen debat over moeten hebben? Want als je naar de ideeën luistert is het volstrekt helder dat deze “transformatie” een flinke impact kan gaan hebben op mensen, de economie, en onze manier van leven. In een democratie zou je daarover met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan, en burgers zouden de vraag voorgelegd moeten krijgen of ze dat wel wíllen. Want ik vermoed dat er heel veel mensen zijn die gewoon graag terug willen naar de manier van leven van weleer, en helemaal niet zitten te wachten op het “better” volgens Schwab, Rutte, en De Croo.

Het nieuwe boek van Schwab kun je hier kopen. Ik zeg: doen. Niet omdat het zo geweldig leuk is om te lezen, maar omdat het noodzakelijk is om te begrijpen welke kant deze mensen willen dat we opgaan. En als je dan toch bezig bent, koop dan ook meteen Covid-19: The Great Reset. Gewoon om je te informeren. Wel zo nuttig.

Word lid van onze NIEUWE Facebook-groep en abonneer je (gratis en voor niets)op mijn Telegram-kanaal.