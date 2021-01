Thierry Baudet confronteert Mark Rutte met “Build Back Better”: “Wat zullen we nou krijgen?!”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet neemt niet langer een blad voor de mond. En gelijk heeft hij. Want dat hier iets geks gaande is met al dat “build back better” gezever is duidelijk. Zoals Baudet verwoordt: “Wat krijgen we nou?!”

Thierry Baudet heeft een bijzonder opmerkelijke video van Mark Rutte die kalmpjes in het hotseklotsen Engels uitlegt dat de coronapandemie voor hem eerst en vooral een “unique opportunity” is om “de veranderingen door te voeren die nodig zijn om een klimaatbestendige wereld te bouwen. Om de [globale bedoelt hij!] welvaart te laten groeien en de volksgezondheid te verbeteren. Maar ook om beter terug te bouwen.” Of, zoals de Engelse slogan gaat die door bijna álle regeringsleiders gebruikt wordt opeens: to Build Back Better.

Wat zullen we nou krijgen!? Ook Rutte ziet corona opeens als “unique opportunity” om door te pakken met mondiale afspraken over klimaatbeleid en “inclusive recovery”. “Now is the time to build back Better”. Waar komt die slogan vandaan, waarom gebruiken ze die ineens allemaal!? pic.twitter.com/X76Q3MFnxB — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 26, 2021

Baudet vindt dat vreemd. “Wat zullen we nou krijgen!? Ook Rutte ziet corona opeens als ‘unique opportunity’ om door te pakken met mondiale afspraken over klimaatbeleid en ‘inclusive recovery’. ‘Now is the time to build back Better’. Waar komt die slogan vandaan, waarom gebruiken ze die ineens allemaal!?”

Nou, dat is vrij simpel. Het houdt verband met een andere tweet van Baudet, waarin hij een foto deelde van een boek geschreven door Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum. Deze man heeft extreem goede contacten met alle belangrijke en minder belangrijke wereldleiders. De titel van zijn boek liegt er niet om: Covid-19: The Great Reset.

Corona. Dubbele punt. The Great Reset. Klaus Schwab legt het allemaal uit. Het één biedt de kansen, de “opportunities” voor het ánder. Voor wie wil weten waarom we hierin zitten. Wat er met ons aan de hand is. En hoe #FVD tot deze verzetsagenda is gekomen! pic.twitter.com/f9S6fsnfFi — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 25, 2021

In dat vod — ik heb het gelezen, en het is echt schrikken. Volgende week volgt een samenvatting zodat iedereen weet wat er precies in staat — legt hij uit dat de coronacrisis gebruikt moet worden om de manier waarop wij leven en de wijze waarop de wereldeconomie eruit ziet grondig te veranderen. Want klimaatverandering enzo.

Even voor de duidelijkheid, dit is geen “complottheorie van wappies.” Ze hebben het er behoorlijk eerlijk en open over. De Volkskrant heeft er bijvoorbeeld al meerdere keren over geschreven:

Buiten politieke junkies weet niemand wie Klaus Schwab is, dus half twitter denkt nu dat je een vaag boek v/e rare auteur plugt terwijl dit boek t internationaal omarmde plan van Klaus Schwab is, voorzitter World Economic Forum (WEF, Davos) 'Never let a good crisis go to waste.' pic.twitter.com/hnZuHTcQP5 — seven (@seven__) January 26, 2021

Ook is er deze column van Peter de Waard.

In juni presenteerde Klaus Schwab van het World Economic Forum, het eliteclubje van de rich & famous dat elk jaar in Davos vergadert, hiervoor al een een model. De 82-jarige Duitser – wat zegt leeftijd nog nu de VS een president krijgen van 78 – pleitte na corona voor ‘The Great Reset’, waarbij met een druk op de knop alles op nul wordt gezet. Daarna kan worden begonnen met de inrichting van een nieuwe en betere economische en politieke orde in de wereld. Het neoliberale model moet op de schop. Daarvoor moet een een duurzame economie komen met minder sociale ongelijkheid en een eerlijkere inkomensverdeling.

Natuurlijk laten ze het fantastisch leuk klinken, maar als je echt dat boek van Schwab leest en oplet weet je: dit gaat enorm veel lijden veroorzaken. Die “transitie” is extreem pijnlijk. Ze willen een nieuw model creëren. Maar let wel, daar hebben wij niet over gestemd. Als wij ons oude systeem willen — onze oude manier van leven — hebben we pech. Onze mening wordt niet gevraagd. Dit houdt verband met “de klimaatcrisis.” Ze kunnen de gewenste veranderingen om ‘het klimaat beschermen’ er nu wél door krijgen, waar dat eerst niet kon. Denken ze.

Lees maar:

Er moeten fatsoenlijk betaalde banen worden gecreëerd die anticiperen op de Vierde Industriële Revolutie zoals data-analist en business-developers. Omdat na corona volgende pandemieën dreigen, blijft het adagium Remote Everything – alles op afstand. Banen in de fysieke winkels, de horeca, de luchtvaart en evenementenbranche zullen plaatsmaken voor die in de digitale economie.

Alles moet op afstand blijven, hoegenaamd vanwege “de dreiging van pandemieën.” En dan: banen in de fysieke winkels… zullen plaatsmaken voor die in de digitale economie. Wat zegt u, daar bent u niet voor opgeleid? En trouwens, u wîl niet eens? Jammer joh!

Dat hele “Build Back Better” is hieraan gerelateerd. Geloof je mij niet? Nou, misschien vertrouw je Wikipedia dan wel:

Het voorstel werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en WEF-directeur Klaus Schwab onder de titel “The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better“. Doel van de plannen zijn om het kapitalistisch systeem te verbeteren door investeringen te doen die zijn gericht op gedeelde vooruitgang en meer aandacht voor het milieu. De vijf belangrijkste pijlers van het voorstel zijn: economisch, maatschappelijk, geopolitiek, ecologisch en technologisch.

De eerder genoemde De Waard noemt het “sociaaldemocratisch.” Maar dat is een veel te softe beschrijving, het gaat veel verder. En dan niet op een landelijk niveau, maar mondiaal. En tja, dat “verbeteren” is natuurlijk een kwestie van wat je mening is he? Als ik dat boek van Schwab lees en zie welke kant hij op wil — enorme technologische controle, alles op afstand, menselijk contact minimaliseren, gedwongen ‘gelijkheid’ afdwingen overal, en ga zo maar door — lopen mij de rillingen juist over de rug.

En Baudet dus ook.

Weet je wat goed zou zijn? Als types als Rutte niet alleen slogans als “building back better” gebruikten, maar gewoon een open debat zouden aangaan over dit onderwerp. Kunnen we dat alsnog krijgen? Want dit zijn drastische maatregelen die enorm veel banen in de prullenbak zullen doen belanden, om maar iets te noemen. Het lijkt me toch wel wenselijk dat wij daar even over mogen stemmen, ook al omdat als ík dat boek van Schwab lees ik niet bij mezelf denk, ‘goh, dat klinkt als de hemel op aarde,’ maar ‘verdulleme, dit lijkt wel een levende nachtmerrie.’

Of mogen we dat ook al niet meer zeggen? Moeten we allemaal maar heel blij met dit soort plannen die onze manier van leven en onze economie radicaal willen transformeren?

Hier wat citaten uit het boek:

Want to know what will happen in the next few years ?

Just Read the Plan :

( Extracts from "COVID 19: The Great Reset" ) pic.twitter.com/04d7UkEDd4 — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

First, Klaus really want you to understand that what you call "normal life" is something you will remember and talk your children about: pic.twitter.com/RkS1IULB4k — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

For this new industrial revolution, you'll have to do some efforts. The "war narrative" will ease this: pic.twitter.com/2dsBcQRHcO — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Of course, this radical change need a social shift.

Our Brave New Youth will help: pic.twitter.com/luLnWF89AH — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Mass migration is unavoidable: pic.twitter.com/wVuzZ4zh5J — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

As usual, the pandemic and demography will disturb the environnment: pic.twitter.com/jFcX4kzE3M — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Meet your contactless and tracked new life: pic.twitter.com/4JEcggfzDi — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Universal income needed to face the huge jobloss: pic.twitter.com/szlWM0Necw — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Middle class & small businesses will have to give up: pic.twitter.com/CqYef4xWY7 — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Yes. There is maybe a risk of dystopia. Black Mirror ? pic.twitter.com/mPZD4NsoPm — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

You'll trade your privacy & freedom for safety, thanks to your fear: pic.twitter.com/zn1tUrVvAj — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Physical distancing will persist after the pandemic: pic.twitter.com/Y5dyleGlMh — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Nogmaals, dit is niet een theorie van gekke wappies. Het wordt gepromoot door de grondlegger van de WEF, en heel veel wereldleiders — waaronder Mark Rutte — gebruiken zijn terminologie als “build back better.”

Als ze deze veranderingen willen — of zelfs maar een deel ervan — dan zouden we daar een open debat over moeten voeren. Want ik vermoed dat héél veel mensen eigenlijk gewoon terug willen naar de wereld zoals die was, en helemaal niet hunkeren naar een zogenaamd “betere wereld” zoals die Schwab, Rutte en anderen voor ogen staat. Ik niet, tenminste. De wereld zoals we die hadden vond ik prima.

Word lid van onze NIEUWE Facebook-group en abonneer je (gratis en voor niets)op mijn Telegram-kanaal.