Likkebaardende elites zien in Covid geweldige kans: ‘Gebruik coronacrisis om klimaatbestendige toekomst te bouwen!’

“Er is veel meer geld nodig om landen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering: 300 miljard dollar, het tienvoudige van wat nu wordt uitgetrokken. Dat staat in het rapport van een wereldwijde commissie die zich met dit probleem bezighoudt,” aldus de NOS in het Journaal vanochtend. Maar wacht, er is ‘goed’ nieuws: volgens de betrokkenen kunnen we de coronacrisis gebruiken om een betere wereld dan ooit te creëren. Eentje die ‘klimaatbestendig’ en eerlijk is.

“Het klimaat verandert veel sneller en ingrijpender dan we dachten,” zeurt prominent lid van de Global Center on Adaption Ban Ki Moon (voormalig secretaris-generaal van de VN) vanochtend vrolijk in het Journaal: “We hebben geen tijd te verliezen!”

Aanstaande maandag organiseert Nederland (hoe kan het ook anders) een online klimaattop over dit onderwerp en dan met name op het thema ‘Aanpassing.’ In Rotterdam komt er een centrum waar alle ideeën over dit thema verzameld worden. En dit is wat directeur Patrick Verkooijen van dat internationaal klimaatcentrum onlangs zei (als getoond op het Journaal):

“Nu regeringen biljoenen dollars beginnen te investeren om te herstellen van de pandemie hebben we een unieke kans om een veerkrachtige en klimaatbestendige toekomst op te bouwen.”

De formuleringen van de Global Center on Adaption-boegbeelden bij de NOS doen denken aan twee slogans, die sinds de opkomst van COVID-19 in zwang zijn geraakt: Build back better en the great reset. Twee uitspraken die kortgezegd neerkomen op het idee dat corona niet alleen een pandemie is, maar ook een kans om wereldwijd een permanent progressief beleid door te drukken, onder anderen op het gebied van klimaatverandering en de verzorgingsstaat.

Maar als je iets zegt over The Great Reset word je steevast weggezet als een wappie. Iets over Build Back Better roepen? Mark Rutte lacht je keihard uit ‒ gewoon, direct in de Tweede Kamer. Maar wat denkt u dat dit is? Dit is precies waar we het over hebben, en ja, dit is precies het soort “reset” waar de grondlegger van het World Economic Forum Klaus Schwab voor pleit in zijn boek dat luistert naar de titel… wacht even… hier komt ‘ie… COVID-19: The Great Reset. Dit is wat Build Back Better is.

From COVID-19: The Great Reset, published in June.

It's going to be biblical: pic.twitter.com/5QVCcdQtxe — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 20, 2021

Het doel is om de coronacrisis te gebruiken om de maatschappij en de economie in de hele wereld opnieuw in te richten. Alles moet anders; het moet allemaal hoegenaamd ‘klimaatvriendelijk.’ Dat is wat ‘The Great Reset’ feitelijk is (hoewel er ook nog veel meer bij komt kijken), en dat is waar de NOS vanochtend dan ook letterlijk voor pleitte.

Trudeau: ''Build Back Better''

Rutte: ''Build Back Better''

Biden: ''Build Back Better''

Johnson: ''Build Back Better'' Deze mensen willen #TheGreatReset: Op weg naar een totalitaire communistische wereldoverheid waarbij privébezittingen dus niet meer bestaan. pic.twitter.com/06nh3VMYPc — The Right Sound (@TheRightNL) January 21, 2021

Dit is geen “samenzweringstheorie” van een paar gekken; dit is waar deze mensen keihard voor strijden… en wat een significant doel lijkt te zijn van veel regeringen, aangezien veel beleidsmaatregelen anders totaal niet logisch zijn. En ja hoor, wat horen we het Journaal hierover zeggen? “Tientallen staatshoofden en regeringsleiders doen mee aan de online klimaattop.”

It's a big club, and you ain't in it. pic.twitter.com/qcnYMlr7o7 — Roosh (@rooshv) January 20, 2021

Ah, zal dit er iets mee te maken hebben waarom KLM opeens kapot wordt gemaakt door de regering? Want welke industrie wordt werkelijk gehaat door de klimaatgekkies? Yep, de luchtvaart. Omdat die zogenaamd zo extreem “vervuilend” is. Daarom zijn er zelfs klimaatextremisten die roepen dat vakantievliegreizen eigenlijk maar helemaal verboden zouden moeten worden. Ga maar op vakantie in eigen land, knurft!

We mogen er niets over zeggen. Big Tech zal ons wel weer straffen, maar dat zij dan zo. De waarheid moet gezegd worden: heel veel maatregelen worden genomen om de menselijke maatschappij en de wereldeconomie radicaal te transformeren. Voor corona konden ze daar niet mee wegkomen, maar nu zien ze hun kans schoon en gaan ze ervoor. Het is aan ons om te zeggen: tot hier en niet verder! Die Grote Reset en ‘Klimaatbestendige toekomst’ kunnen ze in hun achterwerk steken. Wij willen ons gewone leven terug! Niet Build Back Better, maar Build Back. Punt.

Overigens voor de liefhebber hier wat citaten uit het boek van Schwab, Covid-19: The Great Reset. Geniet ervan!

Want to know what will happen in the next few years ?

Just Read the Plan :

( Extracts from "COVID 19: The Great Reset" ) pic.twitter.com/04d7UkEDd4 — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

First, Klaus really want you to understand that what you call "normal life" is something you will remember and talk your children about: pic.twitter.com/RkS1IULB4k — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

For this new industrial revolution, you'll have to do some efforts. The "war narrative" will ease this: pic.twitter.com/2dsBcQRHcO — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Of course, this radical change need a social shift.

Our Brave New Youth will help: pic.twitter.com/luLnWF89AH — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Mass migration is unavoidable: pic.twitter.com/wVuzZ4zh5J — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

As usual, the pandemic and demography will disturb the environnment: pic.twitter.com/jFcX4kzE3M — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Meet your contactless and tracked new life: pic.twitter.com/4JEcggfzDi — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Universal income needed to face the huge jobloss: pic.twitter.com/szlWM0Necw — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Middle class & small businesses will have to give up: pic.twitter.com/CqYef4xWY7 — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Yes. There is maybe a risk of dystopia. Black Mirror ? pic.twitter.com/mPZD4NsoPm — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

You'll trade your privacy & freedom for safety, thanks to your fear: pic.twitter.com/zn1tUrVvAj — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

Physical distancing will persist after the pandemic: pic.twitter.com/Y5dyleGlMh — Jekyll Island Club (@jekyll_club) January 21, 2021

