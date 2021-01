Bemoeizieke overheid legt uit hoe u voetbal kunt kijken met 1 vriend: ‘Juich zonder schreeuwen, doe een dansje’

Op Rijksoverheid.nl leggen de boven-ons-gestelden uit hoe wij voetbal mogen kijken met een vriend. De ‘tips’ zijn ongelooflijk. Het belangrijkste voorbeeld? “Valt er een doelpunt, dan kunt u bijvoorbeeld, zonder te schreeuwen, opstaan uit uw stoel, dansen en springen op uw plek.”

Dit is dus niet bedoeld als ironische grap. Gestoorde overheidsbureaucraten menen bloedserieus dat zij moeten micromanagen hoe wij naar voetbal kijken:

“Als niemand klachten heeft, mag u 1 vriend uitnodigen om voetbal te komen kijken,” aldus de megalomanen die denken dat ze ons zelfs kunnen voorschrijven hoe we onze favoriete sport met elkaar beleven. Maar er zijn natuurlijk wel regels waar we ons aan moeten houden ‒ want wij moeten natuurlijk wel als robots behandeld worden. Alles moet ons uitgelegd worden. Doe wat je gezegd wordt!

De tips zijn:

“Deel nooit blikjes of glazen met elkaar, markeer zo nodig de glazen.” Gossiedorie! Henk en ik mogen dus niet half dronken uit hetzelfde bierblikje lebberen? Verdulleme! Normaal doen we dat altijd! Nou, nou, dit wordt wel even afzien zeg. “Gebruik individuele bakjes voor chips en nootjes, zorg ervoor dat u niet uit dezelfde zakjes eet.” Oké, dit is totaal geflipt. Als we allebei totaal geen symptomen hebben gaan we elkaar echt niet ‘aansteken’ als we toevallig wat chips uit dezelfde schaal pakken. Misschien dat het verstandig is om de schaal niet te likken, maar normaal gesproken eten we met onze handen. We zijn geen honden. “Stel een ‘tribune’ op waarbij de zitplaatsen in elk geval 1,5 meter uit elkaar staan.” HAHAHAHAHA. Ja hoor. Mogen we daar wel een ratel bij? “Valt er een doelpunt, dan kunt u bijvoorbeeld, zonder te schreeuwen, opstaan uit uw stoel, dansen en springen op uw plek. U kunt met elkaar op afstand het glas heffen. Of een muzieknummer afspelen of ratel gebruiken om toch geluid te maken.“

Ik ga niet eens commentaar leveren op dat laatste punt. Ongelooflijk. We mogen een ratel gebruiken om geluid te maken, maar moeten op onze eigen plek blijven terwijl we geluidloos op en neer springen van vreugde.

Óf de Rijksoverheid is nu op een ongelooflijke power trip en gaat vol dictator, of al die ambtenaren en politici hebben de afgelopen maanden een serieuze geestesziekte ontwikkeld. Een andere verklaring is er niet voor dit soort achterlijke “regels en tips.”

