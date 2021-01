Big Tech speelt opnieuw de baas over ONZE vrijheid! ‘Facebook verbiedt evenementen bij Witte Huis tijdens inauguratie Biden’

Facebook gaat onverminderd door met het radicale traject van censuur en overheersing dat ze zijn ingegaan. Zo verbiedt de techreus hun gebruikers nu zelfs om evenementen in de buurt van het Witte Huis tijdens de inauguratie van Joe Biden aan te maken.

Zelf zegt Facebook dat ze op deze manier hopen te voorkomen dat de website wordt misbruikt om bijvoorbeeld rellen te kunnen organiseren. Dit is natuurlijk je reinste censuur! Want het aanmaken van bijvoorbeeld Black Lives Matter-protesten is dan wél weer gewoon toegestaan. Misschien ook om de reden dat daar nooit rellen uit voortkomen. Ahum.

De Facebook-censuur is zelf zo hard aan het doorslaan dat een speciaal team van beheerders alle evenementen gaan screenen om te kijken of ze al dan niet iets te maken hebben met de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden. Als de censuur-cops een ‘illegaal’ aangemaakt evenement tegenkomen, zal die meteen van het sociale netwerk worden verwijderd.

Onlangs ging Facebook ook al tien stappen te ver door de accounts van gebruikers, die in hun ogen de regels hebben geschonden, te beperken of op te schorten tot na de inauguratie. Zo mogen ze onder andere geen livestreams meer uitzenden (want gevaarlijk!) en mogen ze überhaupt geen enkel evenement meer aanmaken op het netwerk.

Facebook en andere techbedrijven zoals Twitter en Google en YouTube liggen al langer (terecht) onder vuur vanwege hun politiek gekleurde censuur. Het enge is nog dat ze er vooralsnog mee weg lijken te komen ook, want hoewel er honderdduizenden mensen zijn overgestapt naar alternatieven zoals bijvoorbeeld Telegram, domineren de censurerende Big Tech-bedrijven nog altijd. Een gevaarlijke ontwikkeling, want daar waar Facebook ooit begon als een leuke profielenwebsite, is het inmiddels uitgegroeid tot een gevaarlijke wereldmacht.