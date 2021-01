Totaal ontspoorde BIJ1-jongerenclub Radicaal praat supermarktplunderingen goed wegens ‘racistische’ avondklok

Dit is toch werkelijk onvoorstelbaar? Links en rechts vliegen elkaar in de haren en beschuldigen elkaar ervan dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de rellen, maar zij keuren het geweld tenminste nog af! De extreemlinkse BIJ1-jongerenbeweging Radicaal is echter compleet van de pot gerukt. Zij geven hun beide duimen omhoog voor het plunderen van supermarkten.



Die mensen bij Radicaal zijn echt iedere vorm van realiteitszin verloren. Dat bleek natuurlijk al wel toen ze het Nederlandse leger en de politie wegzetten als machtsgeile fascisten. Maar nu gaan ze zelfs het plunderen van supermarkten goedkeuren, zoals via een inmiddels verwijderde tweet te lezen was. “Niet alles van wat er gisteravond gebeurde was slecht of voor ons om over te oordelen“:

Dit is toch belachelijk?

Sowieso is BIJ1 ronduit bizar bezig omtrent de avondklok. Mensen die de avondklok overtreden worden aangepakt door de politie. Als je gaat rellen terwijl je al niet over straat mag, wordt je aangepakt door de politie. Maar nee, laten we gaan janken over racisme omdat de politie je aanpakt terwijl je de wet overtreedt…

Hier nog zo’n (inmiddels verwijderde) ‘parel’. Zij maken zich vooral druk over ‘racisme vanuit de politie tijdens deze avondklok‘:

Het is toch verbazingwekkend wat ze hier proberen te doen? Eigenlijk beweren ze hier gewoon dat het extreemrechtse deel van de relschoppers wél negatief beoordeeld moeten worden, maar het gekleurde deel van de relschoppers is zielig zodra ze een politieknuppel in het gezicht krijgen. En die mogen volledig legaal een winkel leegroven!

Het wordt hoog tijd dat Sylvana Simons en BIJ1 zich gaan distantiëren van deze ranzige racistische ophitsers. Of sterker nog: doek die hele jongerenbeweging maar op, want het is wel een keer mooi geweest.