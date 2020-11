Politiemedewerkers doen aangifte tegen schaamteloze ophitsers van ‘inclusieve’ jongerenorganisatie BIJ1

Een groep van dertig politiemensen heeft aangifte gedaan tegen de smerige streek die de politieke jongerenorganisatie van BIJ1, Radicaal genaamd, ze heeft geleverd. Volgens politievakbond ACP werden politiemedewerkers op sociale media weggezet als racisten, mishandelaars, agressievelingen en machtsmisbruikers. Ook zijn ze volgens Radicaal corrupt. Wat zijn het toch ook een stel clowns.

De aanleiding voor Radicaal om zo te ageren tegen de politie slaat ook echt helemaal nergens op. De politiemedewerkers krijgen een bonus van 300 euro van de korpsleiding, omdat er in coronatijd zo vaak een beroep op ze moest worden gedaan. Dat bleek voor Radicaal reden genoeg te zijn om de complete politie weg te zetten als racistische onderdrukkers die het leuk vinden om zomaar mensen in elkaar te slaan ‘die ze niet begrijpen’. Verder zijn ze heel tolerant en inclusief trouwens, echt rechtschapen burgers en stuk voor stuk een waardevolle toevoeging aan de maatschappij.

Maar nee, even zonder gekheid, Radicaal overspeelde hier keihard de eigen hand. Zowel BIJ1 als Radicaal zijn erop gebrand om verdeeldheid te zaaien en doen dat het liefst via de strategie die ze rechtstreeks van (net zo debiele) organisaties als Black Lives Matter overnemen. Daarom schopten ze eerder al tegen Defensie aan en moest nu de politie het ontgelden. Ze schakelen, zonder blikken of blozen, de Nederlandse politie gelijk met die van de Amerikanen (die trouwens ook voor het overgrote deel gewoon prima werk doen).

Ik hoop dat Radicaal echt diep door het stof gaat. Excuses hoef je niet van ze te verwachten. En als ze die wél geven geloof ik niet dat ze het oprecht zullen menen. Binnen de kortste keren zullen ze namelijk opnieuw ver over de schreef gaan, want die lui hebben het reflectief vermogen van een baksteen.