BIJ1 roept alleen Amsterdamse jongeren op niet te gaan rellen, want dan “speel je racisten in de kaart”

De fractievoorzitter van BIJ1, Jazie Veldhuyzen, doet weer een dappere poging tot moreel-ideologisch koorddansen. Hij roept namelijk alléén de ‘Amsterdamse jongeren’ op om niet te gaan rellen, want dan “speel je racisten in de kaart”. En probeert tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de potentiële nieuwe rellen af te schuiven op aanstichters “van buiten de stad”. Je kunt ook gewoon een moreel appèl op iedereen doen, Jazie…

Het politieke wereldbeeld van een BIJ1’er is niet makkelijk. Want aan de ene kant ben je tegen racisme en discriminatie, dus wil je niet dat de minderheden waarvoor je zegt te strijden nog meer sociale onrechtvaardigheid te verduren krijgen. Maar aan de andere kant probeer je de schuld van die sociale onrechtvaardigheid wel neer te leggen bij een bepaalde groep, die je op een racistische en discriminerende wijze definieert.

En terwijl je dat aan het doen bent, zeg je ook nog toe te willen werken naar een Nederland waar iedere burger als Nederlander, wereldburger en dus als gelijke gaat worden gezien. Om dat te bereiken is voor jou dan eigenlijk alles toegestaan. Maar ja, wat doe je als zowel jouw achtergestelde groep als de ‘onderdrukkende groep’ hetzelfde immorele gedrag blijken te vertonen op hetzelfde moment? BIJ1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen doet een leuke poging om die ideologische contradictie het hoofd te bieden, maar faalt echt keihard in vier ongelofelijk beroerde tweets:

Eigenlijk geeft hij de vermeende racisten gelijk door de mensen waarover het gaat aan te spreken op het gedrag dat ze ook volgens hem dreigen te gaan vertonen. Ook wrijft hij vrolijk verder in de door hemzelf gecreëerde vlek, want hij schuift de verantwoordelijkheid voor de oproepen om te gaan rellen af op “mensen buiten de stad” (alsof dat wat uitmaakt) én beweert tegelijkertijd ook dat dit ook maar iets te maken heeft met “strijden tegen onrecht”.

En als kers op de taart is het werkelijke probleem natuurlijk “het geweld van extreemrechtse hooligans en neonazi’s”. Want alleen de rellen van die groepen zijn kennelijk erg en eigenlijk het echte grote probleem van de afgelopen dagen.

Als Veldhuyzen nou gewoon iedereen had opgeroepen om niet te gaan rellen dan was er niets aan de hand geweest en had iedereen het toegejuicht. In plaats daarvan doet hij super hard z’n best om de avondklokrellen tot een politiek, ideologisch en raciaal beladen onderwerp te maken en geeft hij zijn ergste vijanden nog onbedoeld gelijk ook. Knap hoe je zó hard kunt falen en er nog je best voor lijkt te hebben gedaan ook!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!