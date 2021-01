Schokkende ontdekking: ‘De FBI vindt opeens meer dan 30 vermiste kinderen terug in Los Angeles’

Een bizar bericht vanuit de Verenigde Staten: De FBI heeft meer dan dertig vermiste kinderen (!) teruggevonden. Acht daarvan zouden zelfs seksueel zijn misbruikt. Dit zijn berichten die wij natuurlijk liever niet willen lezen.

“De FBI beschouwt mensenhandel als moderne slavernij en minderjarigen die zich bezighouden met commerciële seks worden als slachtoffers beschouwd’”, aldus FBI-assistent-directeur Johnson. Hij vervolgt: “Hoewel deze operatie in een beperkte periode veel succes heeft opgeleverd, onderzoeken de FBI en onze partners de handel in kinderseks elke dag van het jaar en de klok rond.”

Volgens Amerikaanse media werden er tenminste twee kinderen meermaals aangetroffen op locaties waar onverminderde straatprostitutie plaats zou vinden. Een aantal andere slachtoffers zou in het verleden al seksueel zijn misbruikt. We moeten niet vergeten dat het in dit geval over minderjarige kinderen gaat! Kortom: Te ranzig en onacceptabel voor woorden.

Following a multi-day operation known as #LostAngels, the FBI in partnership with @LAPDHQ & @LASDHQ surged resources & worked with more than 2 dozen partners to rescue 33 minors-many of whom were being trafficked on the streets of LA. Details to follow. #HumanTraffickingAwareness pic.twitter.com/OQyHvr4Pth

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 22, 2021