Blunderkabinet veroorzaakt tsunami aan medicijntekorten: ‘Grote dagelijkse hinder voor zorgpersoneel!’

Opnieuw constateert de apothekersorganisatie KNMP dat het Nederlandse kabinet achter de feiten aanloopt: we hebben namelijk wéér te maken met een medicijntekort. Al twee jaar lang loopt Nederland keer op keer de boot mis, wat voor grote frustraties zorgt bij zorgpersoneel.

Verreweg de meeste medicijnen worden buiten Europa gemaakt, dus als de productie of distributie stroef verloopt voelen we direct de klappen. Wat ook niet helpt is dat Nederland helemaal “achteraan in de rij” staat als het gaat om de inkoop van medicijnen.

Nederland is voor veel fabrikanten geen interessant land om goede deals mee te sluiten, en dus moeten we maar netjes op onze beurt wachten. Wat vooral in 2020 voor problemen zorgden, er ontstond namelijk een tekort aan medicijnen voor coronapatiënten. Nu dreigen we weer in dezelfde situatie te belanden. Apothekers en zorgverleners hebben al meerdere malen aan de bel getrokken, maar er verandert vrij weinig:

“We hoopten dat het toen een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van.”

Als het gaat om de zorg hebben we een vrij stuurloos kabinet. We lopen te vaak achter de feiten aan. Of het nu gaat om het vaccinatiebeleid of dus het grotere geheel: het algemene zorgbeleid. De erfenis van elf jaar Rutte zal dus een zorgstaat zijn met tal van manco’s. De meeste basale dingen lijken bij het minste of geringste helemaal niet in orde te zijn.