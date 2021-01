Bosbeheer-expert kritisch op biomassa: ‘Klimaatsubsidies zetten aan tot vernielen natuur!’

Leffert Oldenkamp, expert bosbeheer, maakt zich zorgen over de massale houtkap en houtverbranding in Nederland. Biomassa deugt niet aldus Oldenkamp, al die klimaat- en natuursubsidies zijn contraproductief. Ze vernietigen uiteindelijk alleen maar meer natuur.

Oldenkamp betreurt de massale roofbouw in Nederland. Hele bossen worden opgeofferd aan de biomassa-industrie. Ons natuurlandschap wordt hierdoor ernstig aangetast.

„Mis! Dit prachtige stukje bos is het resultaat van jarenlange roofbouw. Al ruim een eeuw gebruikt men deze plek voor stookhout en bouwmateriaal. Alleen omdat er zoveel bomen zijn weggehaald, kregen deze beuken de ruimte. Het lijkt misschien op oernatuur, maar het is ontstaan dankzij maximale manipulatie.”

De natuur in Nederland wordt ernstig aangetast en we lijken af te steven op een ‘tuintjesnatuur’. De echte wilde natuur wordt ingeperkt of omgebouwd tot brandhout voor de biomassa-industrie. Dit is helaas mogelijk door het klimaat- en natuurbeleid in Nederland, waarin men flink veel geld verdient door de kaalkap van ons landschap.

„Omdat het geld oplevert. Zowel het natuur- als het klimaatbeleid, dat verbranding van biomassa propageert, veroorzaakt dat terreinbeheerders geld verdienen aan het vernielen van natuur.”

Men denkt de klimaatproblemen te kunnen oplossen door gezonde bossen te kappen voor ‘groene’ energie. Alleen is de biomassa totaal niet duurzaam. We vernietigen waardevolle stukken natuur. Natuur dat van oorsprong juist enorm belangrijk is in de opvang van CO2.

„Als we klimaatbos willen, dat zoveel mogelijk CO2 opslaat, dan gaat het niet om die ene dikke boom. Dan wil je dat de jaarlijkse bijgroei van het hele bos, uitgedrukt in kubieke meters per hectare, zo hoog mogelijk blijft. Die gemiddelde jaarlijkse aanwas daalt in Nederland al sinds de jaren negentig. Omdat we te weinig dunnen en te weinig verjongen. De capaciteit van onze bossen om CO2 op te nemen, neemt af. Tot overmaat van ramp zijn er de perverse prikkels om bossen om te vormen én bomen te verbranden voor energie. Dat is dubbel slecht beheer.”

Uiteindelijk stevent Nederland af op een landschap dat vol staat met brandhout voor de biomassa-industrie en wind- en zonneparken. Is dit nu werkelijk de groene utopie of toch eerder een vreselijke nachtmerrie?

