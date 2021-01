Brabants CDA-lid walgt van samenwerking met Forum voor Democratie: ‘CDA mag nooit meer ontzield en ontheemd worden!’

CDA-gemeenteraadslid Guus Mulders snapt niet zo goed wat een democratie is. Hij betreurt het dat zijn partij samenwerkt met het Forum voor Democratie in de Provinciale Staten. Dat ons land een traditie heeft in coalitievorming op alle politieke niveaus ontgaat hem klaarblijkelijk. Hij vindt dat het CDA ontheemd is.

Guus Mulders is van mening dat zijn partij een groteske fout is begaan door in zee te gaan met Forum: ‘CDA mag nooit meer ontzield en ontheemd worden’. Zelf denk ik dat partij meer ontzield is geraakt door de betrokkenheid bij de toeslagenaffaire waar ook het CDA in negatieve zin bij betrokken was.

De provincie Brabant had een bestuur nodig en daarom is de partij in zee gegaan met de provinciale afdeling van Forum voor Democratie. Dit had volgens Mulders nooit mogen gebeuren, de uitspraken van Baudet waren volgens hem onvergeeflijk en maakte de partij niet geloofwaardig. Maar moet je nu per se een regionale fractie verantwoordelijk stellen voor de uitspraken van een landelijke politicus?

Mulders heeft de antifascistische jargon van woke-links toegeëigend. Hij is dan ook van mening dat Forum een extreemrechtse partij is. Hij hoopt dan ook dat zijn partij nooit meer in zee gaat met Forum voor Democratie. Het (vooraf) buitensluiten van partijen is namelijk een puur democratische daad – niet dus.

“Hopelijk houdt het CDA stand en sluit samenwerking met extreemrechts krachtig en onomwonden uit. Zielsverbondenheid, publieke gerechtigheid en solidariteit in plaats van jarenlang ontzield en ontheemd. Dat nooit meer.”

Ironisch wel dat een CDA-lid durft te praten over solidariteit nadat een van zijn eigen ministers (Hoekstra) door gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire voor de rechter is gedaagd.