Buitenland lacht zich een breuk om Nederlands vaccinatie-gestuntel: ‘Gênant mismanagement!’

Vandaag zijn dan eindelijk de eerste Nederlanders gevaccineerd. Niet alleen in Nederland was er grote mediabelangstelling voor het eerste prikmoment. Ook de buitenlandse pers volgt Nederland intensief. Vaak om ons land, en met name minister De Jonge, te bespotten. Nederland is op dit moment de schlemiel van Europa.

Het duurde natuurlijk veel te lang voordat de eerste Nederlander eindelijk geprikt werd. Zeker als we kijken naar onze mede-lidstaten in de EU ‒ landen waar Nederland normaal gesproken met veel dedain naar kijkt begonnen al veel eerder dan het ‘rijke’ Nederland.

Zojuist heeft verzorgende Sanna de eerste vaccinatie gekregen van verpleegkundige Wies. Het is deze prik in de bovenarm die ziekte voorkomt en levens redt. Het begin van het einde van de crisis is nu begonnen. Wát een mijlpaal! pic.twitter.com/Jk4uuk5qPN — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 6, 2021

De BBC spreekt terecht op een gênante vertoning, want dit kon inderdaad alleen gebeuren door complete ‘mismanagement’. In zowel de Engelse, de Belgische als de Duitse pers krijgt minister De Jonge de volle laag.

Hij is dus zowaar niet alleen in Nederland de aangewezen zondebok maar ook buitenlandse media zien hem als hoofdverantwoordelijke voor dit gestuntel. Het Duitse DPA omschrijft het als volgt:

“Heel Europa vaccineert. Heel Europa? Nee, een klein, eigenzinnig land in het noordwesten doet (nog) niet mee”

Ook de Belgische pers kijkt lacherig naar ons landje. Normaliter is België een van de traagste van de klas, maar ditmaal niet. Die eer komt ons helaas toe:

“België niet het traagst: Nederland start als laatste EU-land met vaccinatiecampagne”

Voorlopig gaat de storm aan kritiek ook nog niet liggen voor De Jonge. Ieder toekomstig obstakel zal flink worden uitvergroot door de media en ook de oppositie in de Tweede Kamer. En nu heeft dus ook de buitenlandse pers de zinnen gezet op de scalp van de rondblunderende CDA-minister. Eén ding weten we alvast: het gaan nog enkele zware maanden worden voor Hugo de Jonge.