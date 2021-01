Buldog Pieter Omtzigt geniet niet van val kabinet: ‘Ik wil dat er een keer echt iets verandert!’

Pieter Omtzigt staat al jaren bekend als waakhond binnen het Nederlandse parlement. Bij de toeslagenaffaire heeft hij zich tijdenlang vastgebeten in de pittige dossiers en daardoor tal van schandalen en misstanden naar boven weten te halen. Toch geeft het hem geen voldoening dat het kabinet is gevallen. ‘De staat functioneert niet meer’ aldus Omtzigt. Het probleem is niet verdwenen met de val van het kabinet.

Met het “praten over poppetjes” bereiken we niks aldus CDA-Kamerlid Omtzigt. Het probleem ligt veel dieper, we moeten weer na gaan denken over een ‘nieuw sociaal contract’. Omtzigt stelt terecht dat te veel Nederlanders denken dat de Staat per definitie goed is. Dit is inderdaad een klassieke denkfout. Wie kijkt naar he verleden weet dat hij met een gezonde portie wantrouwen naar de Staat moet blijven kijken.

„Toen ik enkele maanden geleden sprak over ‘rot in de rechtsstaat’ werd ik heel raar aangekeken. Veel politici denken dat de staat per definitie goed is en dat de burger daartegen niet beschermd hoeft te worden. Maar die wetten en regels zijn er niet alleen ter bescherming tegen misdadigers. Maar óók tegen overheidshandelen.”

Omtzigt zet ons terecht aan het denken. De politieke denktanks zijn wegbezuinigd uit Den Haag maar ondertussen lopen er bijna 700 voorlichters rond. Volgens Omtzigt is de politiek meer bezig met beleid te verkopen dan kritisch te denken over beleid.

Omtzigt wil weer dat de onafhankelijkheid terugkomt in het Nederlandse parlement. Dit is volgens hem de enige manier om weer een kritische tegenmacht te maken. Veel instituten en functies binnen ons stelsel werken niet meer zoals ze bedoeld zijn. Dit vereist een grote schoonmaak om dit allemaal weer recht te trekken. Een taak die Omtzigt zichzelf heeft gegeven.

Hij heeft de afgelopen jaren al bewezen hier de perfecte man voor te zijn.