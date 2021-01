Column Jan Roos: 2021 wordt jaar vol echtscheidingen, woningtekorten, krimpende economieën en failliete ondernemers

Columnist Jan Roos trapt het nieuwe jaar af met een grimmige voorspelling: 2021 zal een jaar vol economische rampspoed, lege winkelstraten en Mark Rutte vertrekt naar Brussel. Jan: “Ja, Max Verstappen wordt wereldkampioen. Maar dat is het dan ook wel.”

Wat kan je beter doen op 1 januari dan voorspellen wat het jaar 2021 voor ons in petto heeft? Veel slechter dan 2020 zal het niet worden, hoor ik veel om me heen. Ik denk persoonlijk dat de kruitdampen van vorig jaar nog niet eens zijn opgetrokken.

Als ik om me heen kijk zie ik dat deze tweede lockdown meer dan economische schade aanricht. De opgebroken relaties zijn niet van de lucht. Niet zo gek, want stress is een waardeloze factor als het om samenleven gaat. Mensen zijn kribbig en hun het lontje kort. Ook komen mensen elkaar na jaren weer eens tegen. Dat wil zeggen dat ze voorheen elkaar in de ochtend en avond ontmoetten en voor de rest van de dag hun eigen leven leidden. Nu zitten ze op elkaars lip, de thuiswerkers, en komen erachter dat ze al die jaren met een verschrikkelijke kerel casu quo nare vrouw samenwoonden. Ook geeft een crisis sommige mensen een wake-up call en gaan ze “het helemaal anders doen.” Enfin, ik voorzie dat het dit jaar echtscheidingen zal regenen.

En die crisis uit een crisis maakt ook de volgende crisis nog erger: het woningtekort. Want al die opgebroken gezinnen hebben weer meer huizen nodig. Eén van de grote onderwerpen dit jaar wordt het alsmaar schrijnender wordende woningtekort. Een enorm falen van de overheid dat, zelfs in één van de rijkste landen van de wereld, het niet voor elkaar krijgt om aan de eerste levensbehoefte van haar bevolking te voldoen: een dak boven het hoofd. Dat mensen twaalf jaar lang op hun een huurhuis wachten en zien dat asielzoekers al na vijf weken recht hebben op een woning zal de maatschappij alleen maar verder verharden. Dat Rutte 750.000 mensen toelaat terwijl we al 300.000 huizen tekort komen zijn is heel cynisch.

De economie zal in 2021 verder in elkaar klappen. Met pappen en nathouden is vooral het mkb kunstmatig in leven gehouden. Om mij heen vallen de eersten al om, en er zullen er velen volgen. Het begrotingstekort zal waanzinnige vormen aannemen. Het nieuwe kabinet zal daarom drastische maatregelen nemen, die Rutte nu niet heeft genomen vanwege de aanstaande verkiezingen.

Ik verwacht dat 20% van het algemene MKB en 30% van de horeca de deuren voor altijd zullen sluiten. Winkelstraten zullen er steeds verder verlaten en verpauperd uitzien. Doordat mensen ook na het einde van de lockdown liever via internet spullen kopen zal daarna een tweede golf van faillissementen komen. Er komen simpelweg nog te weinig klanten naar hun winkel: multinationals zullen groeien als nooit tevoren, de middenstander wordt een zeldzaamheid. Aangezien er in kleine gemeenten al geen politiebureau, postkantoor, bank of school te vinden zijn zullen er met het vertrek van de laatste kledingwinkels, cafés, restaurants, bakkers en slagers spookdorpen ontstaan.

De al eerder genoemde woningmarkt merkt hier veel van. Want ondanks dat er te weinig woonhuizen blijven zal het aanbod enorm vergroten. Zowel zakelijk als privé onroerend goed zal de markt overspoelen. Ik verwacht dat de prijzen met zeker 10% zullen dalen. De woningcrisis betekent dan dus niet alleen een tekort, de bestaande huizen zullen minder waard worden waardoor er veel onder water komen te staan. Resultaat is nog minder doorstroom.

Terwijl Rutte eindverantwoordelijk is voor het waardeloze beleid – in dit geval bedoel ik het coronabeleid – wint hij met gemak de verkiezingen van 17 maart 2021. Het CDA doet het minder dan verwacht vanwege het Hugo de Jonge-effect. Want ondanks zijn opstappen als partijleider rekent Nederland de partij af op zijn falen.

Wat echt nieuw is zijn het grote aantal kleintjes dat de Kamer in komt. JA21 (Nanninga en Eerdmans), Splinter (Van Kooten Arissen) en Code Oranje (De Mos) halen alle drie één zetel. De mainstream media zullen dat onwerkbaar noemen, maar de grote partijen verdelen zoals altijd gewoon de buit. Rutte maakt zijn termijn niet vol; hij krijgt voor bewezen diensten een hoge functie in Brussel. De koers blijft zoals het is: pro-immigratie, pro-EU, pro-klimaathysterie en pro-multinational.

Precies wat het merendeel van het Nederlandse volk niet wil. De kloof tussen politiek en bevolking zal alleen maar toenemen. Veel mensen zullen zich afkeren van de overheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid en eigenrichting zullen steeds vaker toegepast gaan worden. Naast de hoge immigratiecijfers zullen er ook steeds meer mensen ons land verlaten. De emigratiecijfers zullen enorm stijgen. De grip van de staat op de samenleving zal steeds verder afbrokkelen.

Is er dan niks positiefs te melden? Ja, Max Verstappen wordt in 2021 wereldkampioen in de Formule 1. Maar dat is het dan ook wel.