Column Jan Roos: Politie, pak mij maar op! Ik ga me niet aan die vrijheidsberovende avondklok houden

In zijn column van vandaag vaardigt een strijdlustige Jan Roos een uitdaging uit aan de politie. Ze mogen hem komen arresteren als hij zich na het ingaan van de avondklok nog op straat begeeft: “Die avondklok gaat mij mijlen te ver. En ik ga mij daar niet aan houden,” schrijft hij: “Geef mij maar een boete, pak me vooral op.”

Als je Twitter mag geloven zijn er wat betreft COVID-19 slechts twee kampen in Nederland. Het eerste kamp ontkent het bestaan van het virus, wenst zich aan geen enkele maatregel te houden en denkt via de meest bezopen complottheorieën uit te moeten leggen waarom ons dit wordt aangedaan door een “nieuwe wereldorde”. Het tweede kamp kan het allemaal niet streng genoeg. Die zou het liefste een coronagestapo instellen die huizen binnenvalt, razzia’s houdt en met herdershonden op straat patrouilleert om de avondklok te bewaken.

Maar de gemiddelde Nederlander heeft helemaal niks met beide extremen. Laten we eerlijk zijn: iedereen doet zijn best om zich aan de maatregelen te houden. We willen immers niet dat zwakke en oude mensen om ons heen de ziekte krijgen. En we maken ook allemaal fouten en uitzonderingen. Er wordt dus her en der een beetje gesmokkeld, maar over het algemeen houdt iedereen zich aan de opgelegde beperkingen. Ook ik.

En ja, ik heb bijzonder veel commentaar op het beleid omdat er geen peil is op te trekken en het steeds weer verandert. Mondkapjes zijn onzin, mondkapjes zijn oké zolang ze maar niet echt werken (de medische variant verboden voor de gewone man) en tenslotte: mondkapjes zijn verplicht. Dat voorbeeld zegt alles. Maar goed, ik loop ook met zo’n ding voor mijn snufferd in de supermarkt. Soms moet je je ergens bij neerleggen. Hoe onzinnig dan ook.

Maar nu is het klaar. Die avondklok gaat mij mijlen te ver. En ik ga mij daar niet aan houden. Het is een dusdanig zwaar middel, zonder een behoorlijke uitleg, dat ik deze vrijheidsberoving door de overheid mij niet laat aandoen. Geef mij maar een boete, pak me vooral op. Maar over deze lijn ga ik niet. Want hoe is dit middel uit te leggen?

Hoezo zou ik overdag wel over straat mogen lopen? Dan loopt er al vrijwel niemand. Maar in de avond als er echt wérkelijk geen hond is wordt dat me verboden. Grote groepen mensen die in de avond nu samenkomen doen dat al tegen alle regels in. Waarom zouden die dan nu opeens wel thuisblijven? En waarom moet het hele land lijden onder het wangedrag van een handjevol coronaspijbelaars? En nog wat: de tijd dat mensen bijvoorbeeld hun boodschappen kunnen doen wordt door zo’n avondklok verkort. Het zal dus alleen maar drukker worden overdag. Wat helpt dat? Maar denk ook eens aan eenzame bejaarden die hun werkende kinderen alleen maar in de avond kunnen zien.

Daarnaast is het niet te handhaven. Als je in mijn gemeente de politie belt dat ze met spoed moeten komen duurt het een half uur voordat ze er zijn. En nu opeens gaat de sterke arm, naast hun reguliere werk van het oppakken van mensen die echt de wet overtreden, een avondklok controleren. Wie houden ze voor de gek? Hoeveel uitzonderingsgevallen moeten er niet komen voor mensen die in de nacht werken, voor hondenbezitters, voor maaltijdbezorgers, voor mantelzorgers, en ga zomaar door? Hoe vaak gaat de politie dat soort mensen staande houden en ze dan controleren waarom ze zich na 21:00 op straat begeven. Dat is onwerkbaar.

En dan nog iets. Ik woon naast een overlastgevende drugsdealer, de politie “gedoogt” hem. Ik werd zwaar mishandeld, maar de politie heeft het nooit serieus onderzocht. Ik deed aangifte, maar de politie raakte deze zomaar kwijt. Oftewel: het bestand werd gedelete.

En nu gaan ze mij in de kraag vatten als ik een ommetje maak. Ja vast, dat wil ik wel eens meemaken. Donder nou snel een eind op!