Column Peter Plasman: Vrijheidshoeders kunnen Akwasi’s aanval op de pers niet tolereren

In zijn column van deze week duikt strafpleiter, kandidaat-Kamerlid en columnist Peter Plasman in het fenomeen Akwasi. Inmiddels een ‘Echt Bekende Nederlander’ die keer op keer rare acties uitvoert, maar er mee wegkomt. Zijn aanval op EO-journalisten moet echter niet zo makkelijk worden weggewuifd, aldus Plasman: “De aanval is ernstig genoeg om het Akwasi-loket (“hier kunt u uw excuus kwijt”) dit keer gesloten te houden.”

Wanneer het de bedoeling van rapper Akwasi is geweest om zich zo snel mogelijk te kunnen scharen onder de Echt Bekende Nederlanders ‒ de EBN’ers, dan is 2020 voor hem een bijzonder succesvol jaar geweest. Zijn optreden op de Amsterdamse Dam bleek achteraf de opmaat tot een permanent verblijf in de schijnwerpers. De goden zijn daarbij Akwasi steeds goed gezind geweest.

Zijn aanval op de reeds op sterven liggende Zwarte Piet werd onbedoeld gefaciliteerd door burgemeester Halsema, die hem een podium verschafte door de demonstratie toe te staan. De volgende helpende hand bij het bereiken van de EBN’er status werd aangereikt door het Openbaar Ministerie. Besloten werd om Akwasi voor zijn strafbare gedragingen op de Dam niet te vervolgen. De rapper nam immers publiekelijk afstand van zijn opruiende teksten ‒ “superdom” ‒ en hij beloofde nadrukkelijk beterschap.

Voor kenners van het strafrecht was deze afdoening van de zaak niet zo vreemd. De nieuwswaarde van deze beslissing werd echter vergroot omdat het Openbaar Ministerie zo onverstandig was om de kwestie te laten behandelen door een Officier van Justitie, die de schijn van vooringenomenheid kon wekken. Zij was tot kort daarvoor bestuurslid geweest van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Uitermate onhandig maar voor Akwasi een prettige bijkomstigheid, omdat de media er wel raad mee wisten. Zoals ze dat ook wisten met wat oude vervelende tweets met iets over vermoorden.

Maar de aandachtskoek was nog niet op. Het Kamerlid Van Dam van het CDA meende dat de kwestie zwaar genoeg woog voor het stellen van Kamervragen. Wilders deed ook zijn duit in het zakje: hij vond dat zelfs Rutte zich met de rapper moest bemoeien. Reden voor Kamerlid Groothuizen van D66 om op zijn beurt Wilders te attaqueren. Akwasi stond erbij en zag dat het goed was.

Inmiddels was de naam Akwasi in het programma Veronica Inside verder op het schild gehesen, aanvankelijk door Johan “de Snor” Derksen, later gevolgd door de rest. Het populaire tv-programma, dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan, dreigde ten onder te gaan nadat de rapper onderwerp van een grap werd en dat gecorrigeerd moest worden met een Akwasi-special, met de mislukte bedoeling om de Snor de oren te wassen.

Wellicht mede omdat het in de media even stil dreigde te worden werd en passant in 2020 ook nog Omroep Zwart opgericht. Vanuit het perspectief van de oprichter best goed bedacht en in ieder geval met de belofte in zich dat de oprichter het belang van een vrije en gevariëerde pers goed voor ogen had.

Nu zou het gevolg van het optreden van de rapper het laatste jaar kunnen zijn dat er een sfeertje rond de man gaat ontstaan van ‘ach, daar hem je hem weer.’ Dat zou hem te kort doen en mogelijk ook het vergroten van zijn bekendheid nodeloos vertragen.

Daarom zou het een goede zaak zijn om zijn laatste stunt niet met een schouderophalen af te doen, maar deze de aandacht te geven die hij verdient.

Dit keer dwong Akwasi de makers van het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ opnames die hem niet bevielen te wissen. Hij probeerde twee laptops mee te nemen. Ach het is weer die Akwasi, zou daarop inderdaad de reactie kunnen zijn. Hij heeft immers ook nu weer met het intrappen van een open deur laten weten dat zijn actie “niet goed te praten valt.”

De reactie zou echter ook kunnen zijn dat de actie de naam krijgt die het verdient: namelijk een aanval op de vrije pers. De aanval is niet de ernstigste in zijn soort, maar ernstig genoeg om het Akwasi-loket (“hier kunt u uw excuus kwijt”) dit keer gesloten te houden. De hoeders van de persvrijheid kunnen het zich niet permitteren om welke aanval dan ook te tolereren en hier dient zich een puike gelegenheid aan om dat nog eens heel goed duidelijk te maken.

Peter Plasman is kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje