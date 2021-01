Coronafeestbeest Grapperhaus prijst de Nederlandse bevolking: “Overgrote deel heeft zich met Oud & Nieuw voortreffelijk opgesteld”

In plaats van de Nederlandse bevolking belerend toe te spreken (terwijl je jezelf niet aan de geldende coronamaatregelen kunt houden) heeft minister Ferd Grapperhaus zowaar wat complimentjes over voor zijn onderdanige bevolking. Volgens Grapperhaus heeft het merendeel van de Nederlanders zich voortreffelijk gedragen tijdens Oudejaarsnacht.

Grapperhaus laat tegenover de NOS weten dat hij zeer tevreden terugkijkt op de jaarwisseling. In verschillende plaatsen ging het weliswaar mis, maar afgelopen Oud & Nieuw bleek een van de meest rustige jaarwisselingen van de afgelopen jaren.

Er werd eventjes gevreesd voor gigantische rellen en ongeregeldheden op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag, maar die bleven uit. Dat is volgens Grapperhaus mede te danken aan het vuurwerkverbod en omdat het merendeel van de Nederlanders naar Rutte, De Jonge en Grapperhaus hebben geluisterd om vooral thuis te blijven en weinig bezoek te ontvangen.

“Het overgrote deel van de mensen heeft zich voortreffelijk opgesteld”, zegt Grapperhaus. “Een potje scrabble is weer de nationale sport geworden. Er zijn illegale feesten geweest, maar weinig. Het overgrote deel van de mensen heeft gezegd: kiezen op elkaar, maar we moeten van die ellende van het virus af.”

En dat is nog niet alles volgens Grapperhaus: Ook de hulpverleners hadden -naar maatstaven in vergelijking met de afgelopen jaren- over het algemeen een vrij rustige nacht.

Allemaal leuk en aardig, maar het begint er nu wel steeds meer op te lijken dat het vuurwerkverbod, de beperking van feesten en evenementen en de verkoop van alcohol tot 20.00 uur dus geen tijdelijke coronamaatregelen zijn, maar best weleens een blijvertje kunnen zijn. Dat heeft de overheid er dan maar weer mooi doorheen gedrukt, onder het mom van… Corona.