“Coronamallote bank waarschuwt: ‘We sluiten de bankrekeningen van mondkapjesweigeraars!’”

Op een heel aantal onderwerpen blijkt dat er volledig wordt doorgedraven wat coronabeleid betreft: er komt een mogelijk vaccinatiepaspoort, de lockdown kwam er en werd steeds verlengd, en ga zo maar door. Maar wat de Britse bank HSBC nu doet had niemand durven bedenken. Zelfs die gekke Willem Engel van Viruswaarheid.

Engelse media berichten dat de Britse bank HSBC heeft aangekondigd dat het de bankrekeningen van mensen die zonder mondkapje een bank proberen in te komen mogelijk gaat sluiten. Want? Ja, echt.

Jackie Uhi, hoofd van branch netwerk, HSBC UK, legt uit: “Onze collega’s zijn sleutelwerkers, ze blijven elke dag naar het werk gaan om ervoor te zorgen dat mensen die toegang moeten hebben tot financiële diensten dat inderdaad ook hebben.”

“Jammer genoeg zijn er mensen die zichzelf, onze collega’s én andere klanten niet willen beschermen door middel van het dragen van een mondkapje in de bank of door de anderhalve meter social distancing te respecteren.”

“Onze collega’s verdienen respect en zouden niet geconfronteerd moeten worden met respectloos of gewelddadig gedrag. Denk eerst na bij jezelf of je echt naar de bank moet gaan of dat je je zaken niet beter via het internet kan regelen.”

Oké, nou, op zich is niemand het daarmee oneens, me dunkt. Als je kan internetbankieren, doe dat dan. En inderdaad, we willen natuurlijk niet dat er geweld gepleegd wordt tegen bankpersoneel…

Alleen is de vraag dan wel: wat is “geweld” precies in de ogen van HSBC? Want het heeft er alle schijn van dat de bank “geweld” interpreteert als “het niet dragen van een mondkapje.” Dat lijkt me nogal overdreven. Sterker, dat is totaal doorgeslagen. Het is geweld als je corona hebt, een masker niet draagt, en iemand bewust in het gezicht hoest, ja. Maar gewoon het niet dragen van een kapje? Natuurlijk is dat geen “geweld.”

Maar het meest opvallende komt nog. Want, gaat Uhi verder, “als individuen zichzelf of collega’s in gevaar brengen door geen mondkapje te dragen hebben wij het recht hun bankrekening op te heffen.”

Dat de bank dat soort klanten tegenhoudt bij de deur, soit. Maar hun hele rekening maar afsluiten omdat ze geen mondkapje opdoen? Dat is totaal gestoord en gaat véél te ver. Je zorgt ervoor dat ze niet naar binnen kunnen en dus alles via het internet moeten doen, en finito. Daar zou het dan bij moeten blijven.

Maar wat hier gebeurt is héél zorgelijk. Je kunt mensen niet hun bankrekening ontnemen omdat ze geen mondkapje dragen. Dat is gekkigheid.

Overigens vraag ik me wel af hoe HSBC die klanten hun geld denkt te kunnen geven. Via de post lijkt me niet heel veilig. Handje contantje afleveren? Maar ook dan zal de klant geen mondkapje dragen. Hebben ze daar al over nagedacht?